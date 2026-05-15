Angola: Cabinda accueille une conférence sur le pétrole et le gaz

Luanda — La province de Cabinda accueillera la Conférence annuelle sur le pétrole et le gaz - Contenu local 2026 (COPGAS 2026) les 19 et 20 juin, dans l'objectif d' attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur énergétique angolais.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, l'événement a également pour objectif de promouvoir le contenu local et de stimuler une croissance économique durable dans la région.

D'après les organisateurs, la conférence constitue une plateforme de dialogue institutionnel et commercial, conçue pour réunir le gouvernement, les opérateurs pétroliers, les prestataires de services et les investisseurs nationaux et étrangers, afin de renforcer les partenariats stratégiques et de créer de nouvelles opportunités d'affaires.

L'événement réunira des experts nationaux et internationaux pour discuter de l'avenir du secteur pétrolier et de l'intégration des entreprises angolaises dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive.

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Le communiqué précise que l'événement pourrait contribuer à la croissance économique durable de Cabinda, considérée comme une province stratégique pour le développement énergétique du pays, tout en soulignant la nécessité de diversifier les sources de croissance économique.

La principale caractéristique de la conférence sera son orientation vers le contenu local, avec pour objectif de dépasser les débats théoriques et de présenter des solutions concrètes permettant aux entreprises nationales de se conformer aux exigences internationales en matière de qualité.

Les organisateurs estiment que COPGAS 2026 représente une étape importante pour consolider le débat sur l'avenir du secteur pétrolier angolais, à un moment où le pays cherche à renforcer le contenu local et à attirer les investissements dans l'un des piliers de son économie.