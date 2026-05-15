Congo-Kinshasa: Plus de 26,5 millions de Congolais sont en situation d'insécurité alimentaire

14 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo (RDC), plus de 26,5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, selon les chiffres des Nations unies, soit un Congolais sur quatre. Le programme d'aide est actuellement sous-financé, préviennent le Programme alimentaire mondiale (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Les deux agences alertent, dans un communiqué commun, sur cette crise alimentaire, « l'une des plus graves au monde ».

« C'est une crise qui s'est profondément enracinée, affirme le Programme alimentaire mondial, piégeant des millions de ménages vulnérables dans un cycle de besoins persistants ». Une insécurité alimentaire qui touche surtout les femmes et les enfants de RDC.

Selon les données du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), publiées dans un communiqué commun mercredi 13 mai 2026, plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans « auront besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë » entre « janvier et juin 2026 ». Parmi eux, plus d'1,3 million souffrent ou risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère, une condition potentiellement « mortelle en quelques semaines sans prise en charge rapide », précisent les deux agences onusiennes.

Le programme d'aide appelle à davantage de financements

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Plus d'1,5 million de femmes enceintes ou allaitantes devraient également être touchées par cette malnutrition aiguë, aggravant les risques sanitaires pour les mères et les enfants. Les vies de près 3,6 millions de Congolais sont directement menacées par cette crise alimentaire.

Le PAM et la FAO affirment aujourd'hui sans détour manquer de moyens. Pour le Programme alimentaire mondial, le déficit est estimé à 214 millions de dollars jusqu'en octobre. Quant à la FAO, elle réclame de manière urgente 163 millions de dollars pour soutenir la saison agricole avant les prochains semis.

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