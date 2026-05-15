Maroc: Le rapprochement Maroc-Syrie se concrétise avec la réouverture d'une ambassade à Rabat

15 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

Quatorze ans après sa fermeture, décidée par Rabat, l'ambassade syrienne au Maroc a rouvert le 14 mai 2026. Pour l'occasion, les nouvelles autorités de Damas avaient dépêché sur place le ministre des Affaires étrangères. Il a rencontré son homologue marocain. Les deux hommes ont scellé le rapprochement entre leurs pays, qui sont sortis d'une longue période de froid diplomatique après la chute du régime Assad, il y a un an et demi.

Les drapeaux de la Syrie et du Maroc sont côte à côte, durant la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Une scène impensable il y a encore quelques années.

En 2012, en pleine guerre civile syrienne, le Maroc rompt en effet ses relations diplomatiques avec le régime de Bachar el-Assad, qui a dirigé la Syrie de 2000 à 2024 et qui se livre alors à une répression meurtrière contre l'opposition.

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Soutien historique du Polisario, le mouvement indépendantiste au Sahara occidental, le régime syrien a toujours entretenu des relations houleuses avec Rabat. La chute de Bachar el-Assad en décembre 2024 représente pour le Maroc l'opportunité de voir le pays basculer dans le camp allié.

Ce rapprochement s'est concrétisé lors de cette visite de travail, la première dans le Royaume pour le ministre syrien des Affaires étrangères.

Au passage, Asaad Hassan Al-Shaibani a assuré que son pays respectait l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

En présence de son homologue marocain, Nasser Bourita, il a procédé à la réouverture de l'ambassade syrienne à Rabat, estimant qu'elle reflétait « la volonté de la nouvelle Syrie d'ouvrir une page prometteuse dans ses relations avec le Maroc ».

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