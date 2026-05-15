Burkina Faso: Parc urbain Bangr-Wéogo - Le Ministre de la Sécurité évalue le niveau de sécuirté du site

Le Ministre de la Sécurité a effectué, ce jeudi 14 mai 2026, une visite de terrain au sein du Parc urbain Bangr-Wéogo, situé au coeur de la ville de Ouagadougou, afin d'évaluer le niveau de sécurité de cette forêt classée et de constater les efforts entrepris pour sa préservation et sa revalorisation.

À l'issue de la visite, le Ministre s'est dit satisfait des mesures déjà prises par la Direction générale des Eaux et Forêts, en collaboration avec la municipalité de Ouagadougou, pour renforcer la sécurité du parc.

« Le premier objectif était de nous assurer du niveau de sécurité de cette forêt. Vous savez tous que cette forêt est située en plein coeur de la ville de Ouagadougou ; c'est donc un site auquel nous accordons une attention particulière en matière de sécurité. Nous sommes hautement satisfaits des dispositions déjà prises par les services compétents et comptons les renforcer davantage », a indiqué le Ministre.

Au-delà de l'aspect sécuritaire, cette visite a également permis à la délégation ministérielle de découvrir les nombreuses richesses naturelles que renferme le parc Bangr-Wéogo.

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Le Ministre a notamment salué la diversité des espèces fauniques et forestières présentes sur le site. Pour le Ministre SANA, Bangr-Wéogo dispose d'un important potentiel écologique, éducatif et touristique qui mérite d'être davantage valorisé au bénéfice des populations.

Cette visite traduit l'intérêt accordé par les autorités à la protection des espaces verts urbains, à la préservation de l'environnement ainsi qu'au renforcement de la sécurité des sites stratégiques de la capitale.