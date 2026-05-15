Burkina Faso: Apollinaire Compaoré s'est éteint, le pays perd un capitaine d'industrie

L'opérateur économique, Apollinaire Compaoré, figure emblématique de l'entrepreneuriat burkinabè et président d'honneur de la Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF), s'est éteint, ce jeudi 14 mai 2026, jour d'Ascension, à l'âge de 72 ans.

Le Burkina Faso perd l'un de ses plus grands capitaines d'industrie. Né le 19 juillet 1953 à Koassa, dans la province du Bazèga, l'homme d'affaires Apollinaire Compaoré a tiré sa révérence, ce jeudi 14 mai 2026. L'annonce officiellement de son décès a été faite par la Confédération Générale des Entreprises du Faso (COGEF). Certaines sources évoquent un décès brutal, mais il faut attendre les prochaines heures pour avoir des détails précis. Le président de la COGEF, idriisa Nassa, a exprimé « son profond regret » en annonçant la disparition de celui qui fut président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) en 2018 et vice-président de la Chambre de commerce en 1986 puis en 2002.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook du COGEF, il a adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble du monde des affaires, rappelant l'engagement constant de Compaoré pour la promotion de l'entreprise privée au Burkina Faso. Apollinaire Compaoré s'est imposé au fil des décennies comme une figure incontournable du monde économique. Autodidacte, il avait commencé très modestement, vendant cigarettes et confiseries dans les rues, avant de bâtir un empire diversifié et respecté. Sa trajectoire demeure un exemple de réussite pour toute une génération d'entrepreneurs africains.

Un homme discret et généreux

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À la tête du groupe Planor Afrique, Apollinaire Compaoré dirigeait une holding multisectorielle regroupant une quinzaine de sociétés présentes au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. Parmi elles figurent Wendkuni Bank International (WBI), Telecel Faso, UAB Assurances, Burkina Moto, Faso Crédit, Burkina Transport, Ski, Sodicom, SBE, Garage Madelaine, ATEL (Telecel Mali) et Nafa Logistics (Mali). Ces entreprises couvrent des secteurs variés allant de la banque à la microfinance, en passant par les télécommunications, l'assurance, le transport et la distribution. Le lancement de WBI en 2018 et celui de Faso Crédit en 2023 témoignent de sa volonté constante d'innover et de diversifier ses activités.

Apollinaire Compaoré détenait également des participations minoritaires dans des sociétés stratégiques telles que la SONAR et MTN Côte d'Ivoire, renforçant ainsi son influence dans le paysage économique régional. En 2024, Telecel Faso a marqué un tournant en lançant son service de Mobile Money, entrant en concurrence directe avec les géants internationaux des télécommunications et confirmant la capacité du groupe à s'adapter aux évolutions technologiques.

Le parcours d'Appolinaire Compaoré fut couronné par plusieurs distinctions honorifiques. Commandeur de l'Ordre national burkinabè en 2015, il fut élevé en 2019 à la dignité de Grand Officier de l'Ordre de l'Étalon, reconnaissance de son rôle majeur dans le développement économique du pays. Homme humble et discret, il était également réputé pour sa générosité et son attachement aux valeurs de travail et de discipline.