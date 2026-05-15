Tunisie: Ben Arous - Entrée en exploitation des nouvelles infrastructures d'assainissement à Khelidia

Tunis — Les nouvelles infrastructures d'assainissement (station d'épuration (STEP), réseau d'assainissement et stations de pompage) de la commune de Khelidia (Gouvernorat de Ben Arous), sont entrées en exploitation, mercredi, 13 mai courant a fait savoir, jeudi, l'Office National de l'Assainissement.

Il s'agit d'un projet d'envergure s'inscrivant dans le cadre du Programme d'assainissement des petites villes de moins de 10 000 habitants. Ce projet, d'un coût global de 45 millions de dinars (MD), a été cofinancé par la République Tunisienne, la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

Il s'articule autour de deux volets majeurs, à savoir le volet épuration et le volet réseau. Le volet épuration (30 MD) consiste en a mise en place d'une nouvelle station d'épuration utilisant un procédé à boues activées avec une capacité de traitement de 2 427 m³/jour. Grâce à un traitement tertiaire, les eaux traitées seront réutilisées, notamment pour l'irrigation agricole.

Le volet réseau (15 MD), consiste en le déploiement de 33 km de canalisations et de 5 stations de pompage, ce qui a permis le raccordement d'environ 1 800 logements au réseau d'assainissement.

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Outre l'amélioration des conditions de vie des ménages concernés, ces installations visent à soutenir le développement local à travers la valorisation des eaux traitées pour l'agriculture, les zones industrielles et l'éco-tourisme. Le projet prévoit également une gestion optimisée via la valorisation des boues issues du processus d'épuration.