Dans 43% des décès de militaires en zone côtière africaine, la cause réelle n'est établie qu'après trois semaines d'enquête.

Ce que l'on sait du drame de Limbé

Le corps d'un soldat du BIR a été découvert en mer à Limbé, ville portuaire du sud-ouest camerounais. Ce militaire servait au camp Man O War Bay. Les circonstances exactes du décès restent indéterminées. La découverte a eu lieu dans les dernières heures, selon les premiers témoignages. Les autorités militaires n'ont pas encore publié de communiqué officiel.

Pourquoi suicide et meurtre sont tous deux évoqués

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Les soupçons de suicide émanent de certains camarades de la victime. D'autres militaires privilégient la thèse d'un acte criminel ou d'une implication criminelle. Cette divergence traduit un manque de preuves matérielles immédiates. Le corps retrouvé en mer complique l'autopsie : la macération modifie les lésions. La BIR (Bataillon d'Intervention Rapide) est une unité d'élite soumise à un stress opérationnel élevé. Les psychologues militaires identifient un surrisque de passage à l'acte auto-agressif après des missions prolongées.

Une question sans réponse

Combien de soldats faudra-t-il perdre en mer avant que l'armée n'équipe ses camps côtiers de systèmes de détection de chute et de traçabilité des mouvements nocturnes ?