Congo-Brazzaville: Opportunité à saisir

Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial dans la création d'emplois, contribuant de manière significative à la croissance économique et à la réduction du chômage. Elles ont malheureusement du mal à obtenir des financements externes, que ce soit auprès des banques ou des marchés financiers, ce qui limite leur capacité d'autofinancement.

Représentant une part importante de l'emploi dans de nombreux pays où elles sont souvent les principaux moteurs de la création de nouveaux postes de travail, ces structures manquent d'accompagnement qui entrave leur croissance, compromet leur développement et leur compétitivité, en particulier dans un contexte économique difficile.

Un manque de soutien qui invite à étudier de nouveaux modèles et stratégies susceptibles de leur permettre de résister aux chocs et de jouer pleinement leur rôle de créateurs d'emplois attendus par des milliers des jeunes qui ne peuvent espérer intégrer la fonction publique. Pour les aider à gagner en compétitivité, l'Etat, garant des politiques en la matière, est appelé à offrir davantage de soutiens personnalisés dans les domaines où ces petites structures rencontrent des difficultés.

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Le projet de Protection sociale et d'inclusion productive des jeunes au Congo, financé par la Banque mondiale et le gouvernement, vient à point nommé. Ciblant 22 000 ménages et 45 000 jeunes (18-35 ans) vulnérables dans plusieurs départements, il propose une formation professionnelle et un soutien à l'entrepreneuriat, avec des primes quotidiennes.

La campagne lancée sur le thème « Jeune, viens apprendre gratuitement un métier ou à devenir entrepreneur et bénéficier d'un financement » est une interpellation à cette couche sociale, la plus représentative du pays. Aux jeunes, porteurs de projets ou ceux ayant le don du commerce de saisir cette opportunité afin de s'occuper et penser à leur avenir.