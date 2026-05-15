Congo-Brazzaville: Soupçons de violences conjugales - Le gouvernement saisit la justice

14 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le gouvernement de la République a annoncé, par voie de communiqué le 13 mai, avoir été informé des faits de violences conjugales impliquant l'un de ses membres.

Bien qu'aucune plainte n'ait été déposée par la victime à ce jour, les autorités ont décidé d'agir. Se fondant sur les textes en vigueur, notamment la loi n°19-2022 du 4 mai 2022 (Dite loi « Mouebara ») relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, le gouvernement a chargé le ministre de la Justice de saisir les instances judiciaires compétentes.

En parallèle, les ministères chargés de la Promotion de la femme et des Affaires sociales ont reçu pour instruction de créer les conditions nécessaires à la protection légale et à l'assistance des personnes dont les faits rapportés justifient un accompagnement.

Tout en rappelant l'engagement du chef de l'État pour le respect de la dignité humaine et la protection des personnes vulnérables, le communiqué souligne que le membre du gouvernement mis en cause bénéficie de la présomption d'innocence. Conformément à l'article 9 de la Constitution, ce droit à la défense est garanti jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

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