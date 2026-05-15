Congo-Brazzaville: Expropriations forcées au quartier Yoro à Mpila

La force publique a procédé, le 13 mai en journée, au déguerpissement forcé des familles ayant déjà perçu des indemnités du gouvernement dans le cadre du projet de construction de la voie d'accès au port de Yoro, dans le sixième arrondissement Talangaï, mais qui ne voulaient plus libérer les lieux.

Dans le cadre du projet de modernisation du port secondaire de Yoro, le gouvernement a résolu d'agrandir la route d'accès à ce lieu. Pour ce faire, certaines parcelles riveraines devraient être cassées pour cause d'utilité publique.

Conformément à la loi, une indemnité préalable avait déjà été attribuée aux ayants droit afin de libérer les lieux au plus vite, mais à l'expiration du délai, nombreux d'entre eux ne voulaient pas partir.

Ainsi, pour restaurer l'autorité de l'Etat, la force de l'ordre a été réquisitionnée à cet effet en vue d'imposer la puissance publique et la loi. Plus de peur que de mal, ces récalcitrants ont été expulsés manu-militari avec l'aide des engins.

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Malgré la tension qui a prévalu sur les lieux, où les familles concernées ont incendié des pneus pour exprimer leur mécontentement, l'Etat a réussi à imposer son autorité, et l'opération de déguerpissement bien encadrée par les éléments de la force publique s'est déroulée sans incidents.

Rappelons que le port de Yoro, une succursale du port autonome de Brazzaville, constitue l'un des principaux points d'entrée des denrées alimentaires. L'établissement public traverse une situation économique et sociale difficile. Créé en 1944, ce port constitue un des poumons logistiques majeurs pour le pays et pour le commerce sous-régional. Sa rénovation permettra d'accroître sa capacité de stockage et de manutention, d'améliorer l'accessibilité ainsi que la sécurité des infrastructures et de créer des zones d'activités économiques diversifiées.