Congo-Brazzaville: Festiloango - Le royaume Loango à l'honneur à Pointe-Noire

La première édition du Festiloango s'est achevée, le 13 mai, sur l'esplanade de la Côte Sauvage. Entre tradition séculaire et modernité numérique, l'événement parrainé par Evelyne Tchichelle a réussi son pari, celui de reconnecter la jeunesse congolaise à l'identité Vili.

L'esplanade de la Côte Sauvage a vibré au rythme des tambours et des chants ancestraux lors de l'ouverture officielle, le 12 mai, du Festiloango. Pour cette grande première, Evelyne Tchichelle, maire de la ville de Pointe-Noire et présidente du Conseil municipal et départemental, a tenu à marquer l'événement de sa présence. En parcourant les différents espaces d'exposition aux côtés des organisateurs et de la Cour royale, l'autorité municipale a salué une initiative jugée « cruciale » pour la transmission de l'identité Vili à l'heure du numérique.

La transmission au coeur du festival

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L'un des points forts de cette édition a été sans nul doute la participation massive de la jeunesse. Plusieurs établissements scolaires de la place ont pris d'assaut les ateliers thématiques. Au programme, il y a eu des récits sur l'histoire du royaume de Loango, l'initiation aux us et coutumes locaux ainsi que les rencontres avec des artistes et artisans locaux exposant des oeuvres inspirées de l'héritage ancestral. « Festiloango n'est pas qu'une fête, c'est un pont entre notre passé et les outils de demain », a souligné l'un des membres de l'organisation.

Après plusieurs jours d'échanges et de découvertes, le festival a baissé le rideau le 13 mai. Pour clore cette célébration en beauté, une série de prestations artistiques a embrasé la scène principale. Danses traditionnelles, chants polyphoniques et expressions scéniques modernes se sont succédé, offrant au public un spectacle riche en couleurs et en émotions.

En réussissant à marier la sauvegarde du patrimoine et l'innovation, le Festiloango s'impose désormais comme un rendez-vous culturel incontournable pour la ville océane. Les regards se tournent déjà vers la prochaine édition pour continuer à faire rayonner la culture congolaise.