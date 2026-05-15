Congo-Kinshasa: Ouverture de la 40e édition des JOUCOTEJ à Kinshasa

14 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa accueille, du 13 au 16 mai, la 40e édition des Journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse (JOUCOTEJ).

A l'initiative de la Compagnie Théâtre des Intrigants, ce festival propose au public une série de spectacles présentés par des troupes professionnelles et scolaires.

Plusieurs sites accueillent simultanément ces activités artistiques, notamment le Centre culturel Boboto, le Centre culturel congolais Le Zoo, le Centre d'initiation artistique pour la jeunesse, ainsi que plusieurs écoles de la capitale.

Le directeur exécutif de la Compagnie Théâtre des Intrigants, Valentin Mitendo, se réjouit de la tenue de cet événement qui permet de familiariser les jeunes et les enfants avec l'univers du théâtre.\

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour lui, cette édition a un caractère particulier, car elle se déroule dans un contexte marqué par des difficultés de transport et des embouteillages persistants à Kinshasa.

Il déplore toutefois le manque de soutien du gouvernement, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine.

« Je suis étonné de constater que les enfants sont présents comme d'habitude. C'est quelque chose de très intéressant et d'extraordinaire. Les autorités doivent nous ouvrir les portes, car après 40 ans d'existence et d'organisation des JOUCOTEJ, nous attendons un accompagnement réel. Au niveau du ministère, nous ne ressentons pas encore cet appui », a déclaré Valentin Mitendo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.