Congo-Kinshasa: Kinshasa - Deux morts et un blessé lors d'une attaque des Mobondo dans la commune de Maluku

Une attaque armée attribuée aux Mobondo a été signalée mardi 12 mai dans la ferme Ndaku ya Pembe dans la commune de Maluku (Kinshasa). Le bilan fait état de deux personnes mortes exécutées à l'arme blanche et d'un blessé grave.

Le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba, renseigne que ces individus font partie d'un groupe de Mobondo réfractaire au désarmement et à la reddition.

Il précise que les unités de la 14e Région Militaire, engagées dans le cadre des opérations NGEMBA, sont intervenues après l'alerte afin de sécuriser la zone et de porter assistance aux victimes.

Par ailleurs, le porte-parole militaire assure que l'armée congolaise poursuit les opérations de ratissage et les patrouilles de combat afin de neutraliser les auteurs de cette attaque.