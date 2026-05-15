Congo-Kinshasa: Papy Mantezolo remet en cause la légalité des décisions prises par l'assemblée du Kongo-Central en son absence

Réinstallé à la tête de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central après un arrêt de la Cour constitutionnelle, Papy Mantezolo Diatezua a tenu son premier point de presse ce mercredi 13 mai 2026 à Matadi. Il a déclaré nuls tous les actes posés par le bureau qui l'avait remplacé, tout en prônant un climat de réconciliation au sein de l'organe délibérant.

Un retour sous le signe de l'amendement

Destitué en octobre 2025 pour des soupçons de détournement, Papy Mantezolo a officiellement repris le perchoir le 7 mai dernier. Loin de vouloir engager un « combat-retour », le président réhabilité affirme vouloir « corriger les erreurs passées et stabiliser la province ».

Selon lui, l'instabilité politique a causé une baisse drastique des recettes au Kongo-Central. « Nous ne pensons pas qu'il est temps de venir se battre dans cet hémicycle. Nous allons nous amender afin de travailler pour le compte du peuple », a-t-il déclaré.

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La validité du bureau intérimaire remise en cause

S'appuyant selon lui sur l'esprit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Papy Mantezolo considère le bureau installé durant sa destitution comme « illégal ». Par conséquent, il estime que toutes les décisions prises par cette équipe sont nulles.

L'un des premiers dossiers prioritaires pour le président réhabilité sera l'examen du réquisitoire du procureur visant le gouverneur de province. C'est à la plénière qu'il reviendra de décider de la suite à donner à cette procédure judiciaire.

Une transition qui divise l'hémicycle

Le retour de Papy Mantezolo ne fait pas l'unanimité au sein des membres de l'actuel bureau :

Appel à l'arbitrage : le rapporteur adjoint, Guylain Phanzu, accepte le retour du président mais sollicite l'arbitrage du ministre de l'Intérieur pour maintenir le reste de l'équipe dirigeante actuelle.

Menaces de poursuites : d'autres membres du bureau contestent cette réinstallation et promettent, à leur tour, de saisir la justice pour faire valoir leurs droits.