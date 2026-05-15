Gabon: Liberté provisoire ou maintien en prison - Alain-Claude Bilie-By-Nze fixé sur son sort ce vendredi

L'ancien Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilie-By-Nze retient une nouvelle fois l'attention de l'opinion publique. Placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 15 avril dernier, l'homme politique approche désormais d'un mois passé derrière les barreaux. Ce vendredi 15 mai pourrait toutefois marquer un tournant décisif dans cette affaire, puisque la chambre d'accusation du parquet de Libreville doit se prononcer sur sa demande de liberté provisoire.

Cette décision très attendue intervient après l'audience tenue le mardi 12 mai devant la juridiction de recours. Les avocats de la défense, parmi lesquels maîtres Gisèle Eyue Bekale, Jean-Paul Moubembe, Sarah Ognyane et Karelle Obame, ont plaidé avec insistance pour l'annulation du mandat de dépôt visant leur client. Ils contestent également le refus précédent de sa remise en liberté, estimant que les conditions légales de son maintien en détention ne sont pas réunies.

Sur le plan politique, les soutiens du président du parti Ensemble pour le Gabon restent fortement mobilisés. À l'issue de l'audience, la formation politique a réaffirmé son engagement aux côtés de son leader et continue de réclamer sa libération, au nom du respect des principes d'équité et d'un procès juste.

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L'affaire à l'origine de cette procédure judiciaire remonte à 2008. Alain-Claude Bilie-By-Nze est poursuivi dans une affaire présumée d'escroquerie liée à une contribution financière de cinq millions de francs CFA versée par une citoyenne, Baba Ramatou, lors de l'organisation de l'ancienne fête nationale des cultures. À l'époque, plusieurs responsables auraient avancé des fonds afin de permettre la tenue de l'événement, en attendant un remboursement de l'État.

Après plusieurs années sans remboursement, la plaignante a finalement décidé de saisir la justice, déclenchant une procédure qui place aujourd'hui l'opposant au coeur d'une bataille judiciaire très médiatisée.

À Libreville, l'incertitude demeure totale. Entre une éventuelle remise en liberté sous contrôle judiciaire et un maintien en détention, la décision de la chambre d'accusation est désormais attendue avec impatience aussi bien par ses proches que par ses partisans politiques.