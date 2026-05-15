Ile Maurice: VTT - William Piat favori et très motivé

Le chassé du Morne sera le théâtre des championnats de Maurice de XCC et XCO aujourd'hui et demain. Ce sera la première fois que des championnats nationaux de XCC (cross-country short-track) seront organisés à Maurice. C'est un format relativement récent qui figure au programme des courses internationales. Comme son nom l'indique, c'est une épreuve courte et explosive qui se déroule sur un circuit de 1 à 1,5 km pendant une vingtaine de minutes.

Pour cette grande première, les organisateurs ont tracé un circuit de 1,25 kilomètres et les vététistes effectueront six tours pour une distance totale de 7,5 km. L'épreuve est réservée à la catégorie 19 ans et plus en féminin comme en masculin. Le départ sera donné à 17h.

Demain, se tiendra le championnat de cross-country olympique (XCO) au même endroit mais sur un circuit long d'environ 6 km (+ un start lap de 1,5 km). Les minimes, garçons et filles, feront un tour (7,5 km) ; les cadets et cadettes, junior filles, Master 40 ans et plus dames et les Master 50 ans et plus hommes et dames effectueront 3 tours (≈ 20 km) ; les junior garçons, moins de 23 ans dames, élite dames et Master 40 ans et plus hommes seront en action sur 4 tours (≈ 26 km), alors que moins de 23 ans hommes et élite hommes auront 5 tours à parcourir, soit 32 km environ.

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A noter que la catégorie étrangers et non-licenciés a été rajoutée. Ils devront s'acquitter d'un frais de participation de Rs 250 et signer un formulaire de décharge. Quatre tours de circuit sont prévus à leur intention.

William Piat est rentré d'Afrique du Sud spécialement pour participer aux championnats nationaux et se dit «excité à cette idée». «Les choses ne se sont pas bien passées pour moi lors de la SA Cup qui s'est déroulée le week-end du 25-26 avril mais lors du week-end suivant, j'ai pris la deuxième place d'une course sur route au Western Cape et cela m'a fait du bien au moral. J'ai retrouvé de bonnes sensations», confie-t-il.

Le vététiste se réjouit de la décision de la commission VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) d'organiser pour la première fois des championnats en XCC. «C'est une très bonne chose. Le XCC a pris de l'importance et rapporte de précieux points UCI», souligne William Piat.

Conscient de son statut de favori dans les deux épreuves, celui-ci ne cache pas que «la gagne est mon objectif.» «J'ai travaillé dur et je ferai tout pour décrocher les titres de champion. Pour le XCO, connaissant le chassé du Morne, je suis certain qu'il y aura de belles difficultés. Plus c'est dur, mieux c'est, car là, c'est le plus fort qui gagne», conclut-il.