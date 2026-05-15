Afrique: Ketty Lent championne du continent à l'arraché

Les Championnats d'Afrique d'haltérophilie qui se déroulent actuellement à Ismaïlia, en Égypte, a souri à la délégation mauricienne jeudi. Cela grâce à la performance de Ketty Lent qui s'est illustrée sur la scène continentale. Engagée dans la catégorie des -69 kg, l'haltérophile mauricienne est montée sur la plus haute marche du podium. Elle a décroché la médaille d'or à l'arraché en soulevant une barre à 92 kg.

Ketty Lent a complété sa moisson en s'offrant deux médailles d'argent : la première à l'épaulé-jeté avec une charge de 112 kg, et la seconde au total olympique avec un score de 204 kg. Bien qu'en retrait par rapport à l'édition précédente où elle s'était adjugé trois médailles d'or, sa prestation confirme son statut de valeur sûre du sport mauricien. Elle a désormais le regard tourné vers les Jeux du Commonwealth qui auront lieu à Glasgow, en Ecosse, à partir du 23 juillet.

La compétition se poursuit ce vendredi avec l'entrée en lice des derniers athlètes mauriciens. Dorian Madanamoothoo s'alignera dans la catégorie des 94 kg. La concurrence s'annonce rude face à l'Égyptien Karim Ibrahim, favori avec une entrée à 380 kg, et au Ghanéen Christopher Osei, positionné à 325 kg. Dinesh Pandoo concourra, quant à lui, chez les 88 kg. Il fera face à de lourds adversaires, notamment le favori libyen Younes Mohamed (entrée à 380 kg) et le Sud-Africain William Swart (entrée à 328 kg). Ces deux haltérophiles clôtureront la campagne de Maurice.

Pour le groupe mauricien, l'édition précédente sert de baromètre de performance. Le bilan passé comprenait les performances de Khelwin Juboo (deux médailles d'or, une d'argent), Anastajia Babet (trois médailles d'or), Yukta Mohitram (trois médailles d'argent), ainsi qu'Alison Sunee et Seforah Lent (trois médailles de bronze chacune). De plus, en 2025, Nigel Augustine avait décroché trois médailles de bronze.

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