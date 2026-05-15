Ile Maurice: Recul du nombre de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires de la Basic Retirement Pension (BRP) a diminué. Selon les chiffres de Statistics Mauritius, 275 732 personnes percevaient la BRP en avril, contre 276 532 en mars, soit une baisse de 800 bénéficiaires. Ainsi, la tendance est à la baisse depuis le début de l'année. En janvier, le nombre de bénéficiaires s'élevait à 277 970. Il est ensuite passé à 277 233 en février, soit une diminution de 737 personnes.

Au total, on compte une baisse de 2238 bénéficiaires enregistrés en quatre mois. Cette diminution représente également une économie de plus de Rs 34,8 millions sur la période. Par ailleurs, la majorité des retraités concernés, soit 270 514 personnes, sont âgées de 60 à 89 ans. Le pays compte également 4996 bénéficiaires âgés de 90 à 99 ans ainsi que 222 centenaires. À Maurice, 269 618 personnes touchent cette pension, contre 6114 à Rodrigues.

Dans un contexte de vieillissement démographique, les données de Statistics Mauritius font également état d'une hausse du nombre de décès, passés de 12 506 en 2024 à 12 685 en 2025, soit 179 décès supplémentaires en un an. Parallèlement, la population totale a reculé de 2621 personnes entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, pour s'établir à 1 241 856 habitants.