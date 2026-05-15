Ile Maurice: Gabriella Batour quitte ses fonctions aujourd'hui, Toussaint André en première ligne

La page se tourne pour Gabriella Batour. La maire de Beau-Bassin-Rose-Hill a officiellement quitté son fauteuil ce vendredi 15 mai, exactement un an jour pour jour après son accession à la tête de la municipalité. Son départ fait suite à sa révocation du Mouvement militant mauricien (MMM), une décision qui a précipité la fin prématurée de son mandat. Qui va lui succéder ? Le nom de Toussaint André revient avec insistance...

Gabriella Batour affirme avoir reçu la lettre officielle de révocation il y a une semaine. Si elle dit accueillir cette issue avec «déception», elle refuse toute rupture brutale ou polémique publique. Durant son année à la tête de la ville, elle aura voulu imprimer une gouvernance davantage tournée vers le terrain et la proximité avec les habitants. Parmi les dossiers qu'elle considère comme emblématiques de son passage figure la relance de la rénovation du Plaza - chantier qu'elle jugeait prioritaire pour redonner un souffle nouveau à ce patrimoine culturel de la ville.

Son mandat aura également été marqué par plusieurs initiatives sociales et environnementales. Gabriella Batour évoque des campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, des projets liés à l'autonomisation féminine, ainsi qu'un ambitieux programme d'énergie renouvelable élaboré avec la ville chinoise de Changzhou - prévoyant notamment l'installation de panneaux photovoltaïques pour des familles vulnérables de la région.

Mais ce départ laisse aussi un goût d'inachevé. «Il y a des choses que je laisse derrière moi», reconnaîtelle, tout en espérant que les projets initiés pourront être poursuivis par son successeur. Sur le plan politique, elle situe le début de ses difficultés internes à sa présence au Plaza lors d'un rassemblement de Paul Bérenger. Cet épisode aurait, selon elle, marqué un tournant dans ses relations avec certaines instances du MMM. «Ma révocation n'est pas anodine. C'est une décision calculée», affirme-t-elle, regrettant surtout l'absence de discussions franches. «Les dirigeants n'ont pas pris la peine de nous rencontrer pour donner des explications claires.»

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La question de la succession est désormais ouverte. Conformément aux procédures municipales, un délai de dix jours est prévu pour l'élection d'un nouveau maire. Dans les milieux politiques de Beau-Bassin-Rose-Hill, le nom de Toussaint André revient avec insistance : fort de son expérience, il avait déjà occupé ce poste en 2012 et apparaît aujourd'hui comme le favori.

De son côté, Rajesh Bhagwan a indiqué que la question des municipalités sera abordée prochainement. Une rencontre est attendue pour définir les prochaines orientations concernant les conseils municipaux.