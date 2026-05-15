Ile Maurice: 909 élèves à l'école de la nature avec Nestlé

La 3e édition du Quest for Happier & Healthier Kids, organisé par Nestlé Mauritius en partenariat avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, le Mauritius Institute of Education (MIE) et Casela Nature Parks, s'est clôturée jeudi 14 mai à Casela Nature Parks. Neuf cent neuf élèves de Grade 4, issus de 30 écoles primaires à travers l'île, ont participé à une semaine d'activités éducatives et immersives axées sur la nutrition, l'activité physique et la durabilité environnementale.

De g-à-d: Priyanka Puddoo, Senior Brand Manager de Nestlé Maurice ; Ovani Umanee, Commercial Manager chez Casela Nature Parks ; Keshika Buddhoo, Sales Lead chez Casela Nature Parks ; Tafadzwa Mupfurutsa, Country Manager de Nestlé Maurice ; Ricaud Auckbur, Chief Technical Officer du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines ; Mila Devi Sewruttun-Dosieah, Directrice de la MIE ; et Dr. Neeshti Reetoo, Directrice Health & Wellness du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines.

Depuis le lancement du programme il y a trois ans, ce sont plus de 3 000 élèves qui ont été sensibilisés à travers ces initiatives, témoignant de l'impact croissant d'un partenariat entre secteurs public et privé au service du bien-être des enfants mauriciens.

Une semaine d'apprentissage en plein air

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À travers des jeux de piste thématiques, des ateliers éducatifs et des activités en pleine nature, les élèves ont exploré concrètement les liens entre leur santé personnelle et la santé de leur environnement. Le programme intègre également les principes du dispositif RE de Nestlé -- Rethink, Reduce, Repurpose -- qui encourage les jeunes à adopter des gestes responsables pour réduire leur impact environnemental.

Pour Thierry Arékion, directeur général de Casela, «la nature est le meilleur des professeurs». En transformant le parc en salle de classe à ciel ouvert, l'initiative permet, selon lui, d'«inspirer les jeunes générations à devenir des citoyens plus conscients et respectueux du monde qui les entoure».

Un engagement collectif salué

La cérémonie de clôture a réuni les équipes de Nestlé Mauritius, du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, de la MIE et de Casela. Tafadzwa Mupfurutsa, Country Manager de Nestlé Mauritius, a souligné que cette édition «reflète la qualité de l'engagement de tous nos partenaires» et réaffirme la volonté de Nestlé de «poursuivre ce type de collaboration au service des familles mauriciennes».

Dr N. Reetoo, directeur de la Santé et du Bien-être au ministère de l'Éducation, a rappelé que «la promotion de la santé et du bien-être des apprenants constitue une priorité essentielle» du ministère, saluant une initiative qui «vient renforcer les efforts déployés en milieu scolaire».

Le Quest for Happier & Healthier Kids s'inscrit dans le cadre du Nestlé for Healthier Kids Programme, développé à Maurice depuis plus d'une décennie. Un programme qui, édition après édition, fait de chaque élève participant un ambassadeur de modes de vie plus sains.