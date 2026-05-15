Ile Maurice: Le téléphone d'Ally Royals révèle l'étendue du réseau d'influence

Non seulement le téléphone de Josian Deelawon a été passé au crible mais celui d'Ally Moortooza Boolaky, alias Ally Royals, aussi, et de nouveaux interrogatoires ont eu lieu au Réduit Triangle le mercredi 13 mai. L'affaire continue de prendre de l'ampleur avec l'émergence d'un nouveau volet impliquant la compagnie nationale d'aviation, Air Mauritius.

Les investigations menées par la Financial Crimes Commission (FCC) se concentrent actuellement sur plusieurs mouvements financiers et échanges de communications attribués à Ally Royals. L'enquête trouve son origine dans l'exploitation du matériel informatique saisi lors de l'arrestation de Josian Deelawon en février 2025. Les autorités avaient alors découvert près de Rs 114 millions en espèces.

Lors de son interrogatoire, Josian Deelawon avait soutenu que l'argent lui avait été remis au nom de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, par l'intermédiaire d'un tiers.

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Parmi les dossiers désormais analysés par les enquêteurs, deux affaires attirent particulièrement l'attention. La première concerne la présumée intervention d'Ally Royals dans une procédure de promotion au sein d'Air Mauritius. Les enquêteurs cherchent à déterminer si des faveurs ou contreparties auraient été sollicitées dans ce contexte. Le second dossier porte sur une demande liée à l'installation d'un transformateur du Central Electricity Board pour le compte de Josian Deelawon.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une somme de Rs 75 000 aurait été versée dans le cadre de cette démarche afin de faciliter les procédures.

Ses outils informatiques ont été saisis et son compte bancaire passé au crible par la FCC. Les enquêteurs tentent désormais d'établir l'ampleur du réseau d'influence. De nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours alors que l'enquête continue de s'élargir.