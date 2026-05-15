Angola: L'Université Mandume présente son premier dépôt institutionnel

Lubango — L'Université Mandume ya Ndemufayo (UMN) a inauguré son premier dépôt institutionnel, destiné à la diffusion des contenus scientifiques produits par l'université, marquant ainsi ses 17 ans d'existence.

Se confiant jeudi à l'Angop à Lubango, Edson Livongue, responsable du département de développement technique du dépôt, a déclaré que l'université produit des connaissances et que celles-ci, telles que des articles, des rapports techniques, des projets, des thèses, des monographies et des mémoires, sont désormais accessibles à tous sur une plateforme ouverte à tous. Le professeur d'informatique a également précisé que le dépôt publiera ces documents en libre accès et gratuitement.

« Dès qu'un chercheur estime avoir un article susceptible d'être diffusé, il le soumet pour évaluation et publication dans le dépôt », a-t-il expliqué. Il a expliqué en détail que le dépôt, un projet entièrement conçu sur mesure en un an de travail, offre des ressources de recherche classées par faculté, institut ou cours. Ces ressources font l'objet d'un processus de révision éditoriale rigoureux avant publication afin de garantir leur qualité et d'éviter le plagiat.

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Edson Livongue a précisé que le système a été développé en interne pour éviter les coûts élevés des licences internationales, telles que DSpace (un logiciel de dépôt open source), et qu'il est prévu d'intégrer le DOI (Digital Object Identifier) pour l'identification unique des documents.

Il a indiqué que le dépôt est une initiative financée par le gouvernement angolais pour soutenir la recherche scientifique et vise à rendre les connaissances produites à l'université accessibles au grand public. L'UMN a été institutionnalisée le 12 mai 2009 et compte actuellement cinq unités organiques : les facultés d'économie, de médecine et de droit, ainsi que les instituts polytechniques de Huíla et d'Ondjiva.