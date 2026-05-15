Angola: L'Université Mandume présente son premier dépôt institutionnel

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EM/MS/DK/SB

Lubango — L'Université Mandume ya Ndemufayo (UMN) a inauguré son premier dépôt institutionnel, destiné à la diffusion des contenus scientifiques produits par l'université, marquant ainsi ses 17 ans d'existence.

Se confiant jeudi à l'Angop à Lubango, Edson Livongue, responsable du département de développement technique du dépôt, a déclaré que l'université produit des connaissances et que celles-ci, telles que des articles, des rapports techniques, des projets, des thèses, des monographies et des mémoires, sont désormais accessibles à tous sur une plateforme ouverte à tous. Le professeur d'informatique a également précisé que le dépôt publiera ces documents en libre accès et gratuitement.

« Dès qu'un chercheur estime avoir un article susceptible d'être diffusé, il le soumet pour évaluation et publication dans le dépôt », a-t-il expliqué. Il a expliqué en détail que le dépôt, un projet entièrement conçu sur mesure en un an de travail, offre des ressources de recherche classées par faculté, institut ou cours. Ces ressources font l'objet d'un processus de révision éditoriale rigoureux avant publication afin de garantir leur qualité et d'éviter le plagiat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Edson Livongue a précisé que le système a été développé en interne pour éviter les coûts élevés des licences internationales, telles que DSpace (un logiciel de dépôt open source), et qu'il est prévu d'intégrer le DOI (Digital Object Identifier) pour l'identification unique des documents.

Il a indiqué que le dépôt est une initiative financée par le gouvernement angolais pour soutenir la recherche scientifique et vise à rendre les connaissances produites à l'université accessibles au grand public. L'UMN a été institutionnalisée le 12 mai 2009 et compte actuellement cinq unités organiques : les facultés d'économie, de médecine et de droit, ainsi que les instituts polytechniques de Huíla et d'Ondjiva.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.