Angola: Projection du documentaire tanzanien « Tombeau vide » à Luanda

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/DOC/VIC/DK/SB

Luanda — Le documentaire tanzanien intitulé « Tombeau vide » a été projeté mercredi au musée Maison Óscar Ribas de Luanda afin de sensibiliser le public à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel africain, dans le cadre de la première Journée nationale des musées.

Ce documentaire relate l'histoire poignante de familles tanzaniennes à la recherche des restes de leurs ancêtres, volés durant la période coloniale allemande au début du XXe siècle. Le film suit deux Tanzaniens, John Mbano et Cesilia Mollel, qui se rendent en Allemagne à la recherche des crânes et des ossements de leurs ancêtres, emportés comme « trophées » ou utilisés à des fins de recherche raciste et aujourd'hui conservés dans des musées allemands.

L'oeuvre aborde le traumatisme persistant du colonialisme en Tanzanie et les difficultés bureaucratiques rencontrées pour rapatrier ces restes. Lors de l'événement, Bortolami Gabriele, professeur d'anthropologie à l'Université Agostinho Neto, a déclaré que le film offre des enseignements sur la manière de réinterpréter l'histoire tragique d'une violente occupation coloniale et de l'intégrer à la culture, en y ajoutant une dimension de conscience de soi.

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Il a souligné que, du point de vue muséologique, le film invite la société à considérer les musées non pas comme un simple dépôt d'un passé révolu, mais comme un vecteur de transmission d'un héritage vivant et toujours vivant, insufflant une nouvelle vie à tous les objets, même décontextualisés. La 1re Conférence nationale des musées se déroule du 5 au 18 mai dans différentes provinces du pays. Elle réunit des spécialistes, des chercheurs et des personnes intéressées, dans le but de valoriser et de revitaliser les musées en Angola.

Le programme comprend également des conférences, des séminaires scientifiques, des ateliers immersifs en réalité virtuelle, des ateliers avec des experts internationaux et des activités de sensibilisation auprès des communautés locales. Conformément aux directives du Conseil international des musées (ICOM), l'édition 2026 se déroule sous le thème « Des musées pour un monde divisé » et met en lumière le rôle des musées comme espaces de dialogue interculturel, d'inclusion sociale et de promotion de la cohésion nationale.

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