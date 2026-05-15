Congo-Kinshasa: Télécoms - Helios Towers et l'ARE en partenariat pour sécuriser l'énergie des infrastructures au pays

Le groupe Helios Towers RDC et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE) ont signé, mercredi 13 mai à Kinshasa, un protocole d'accord visant à améliorer l'accès à une énergie fiable, régulée et durable pour les infrastructures de télécommunications passives en République démocratique du Congo comme des pylone et autres.

La signature est intervenue lors d'une cérémonie officielle organisée au siège de l'ARE. Ce partenariat cible en priorité les zones non raccordées au réseau électrique interconnecté, où les défis d'approvisionnement en énergie restent importants.

Cet accord formalise une coopération structurée entre le régulateur du secteur électrique et un acteur majeur des infrastructures de télécommunications, dans le respect des rôles et des prérogatives de chaque partie.

Dans ce cadre, Helios Towers RDC est reconnu comme un client d'ancrage, sans pour autant disposer du statut de producteur ou de distributeur d'électricité.

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Le partenariat prévoit notamment de faciliter la mise en relation entre Helios Towers RDC et des opérateurs énergétiques agréés, tout en garantissant la discipline tarifaire, la transparence des prix et la protection du service public.

« Ce protocole d'accord traduit la volonté de l'ARE de rapprocher la régulation de la réalité opérationnelle, en facilitant l'accès à une demande énergétique solvable et conforme, tout en préservant la discipline tarifaire et la protection du service public », a déclaré la directrice générale de l'ARE, Soraya Aziz.

Cette initiative répond à un enjeu majeur : renforcer la résilience des réseaux de télécommunications et favoriser l'émergence de solutions énergétiques durables, notamment à travers les mini-réseaux autorisés (NDLR: des installations de production d'énergie (souvent solaire) avalisés par l'Autorité de régulation du secteur).

De son côté, le directeur général de Helios Towers RDC, Maixent Bekangba, a souligné l'importance stratégique de l'énergie pour le secteur :

« Sans une énergie fiable et régulée, il ne peut y avoir de connectivité durable dans le pays. Ce partenariat avec l'ARE crée un cadre clair pour sécuriser nos opérations et soutenir des solutions énergétiques pérennes », a-t-il expliqué.

Ce partenariat illustre l'engagement commun des deux institutions en faveur du développement d'infrastructures résilientes, de l'amélioration de l'attractivité des investissements et d'un impact positif aligné sur les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 7 relatif à l'accès à une énergie propre et abordable.