Congo-Kinshasa: La milice CRP de Thomas Lubanga décrète un cessez-le-feu et rejoint le processus de paix

14 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un nouveau pas vient d'être franchi vers la paix en Ituri. Le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire (CRP), dirigé par Thomas Lubanga, a annoncé ce jeudi 14 mai son adhésion au processus de paix en cours avec le gouvernement de la RDC. La milice a décrété ce jeudi un cessez-le-feu unilatéral, effectif à partir de minuit, justifiant sa décision par la volonté de donner une chance au pré-dialogue engagé.

La CRP, considérée comme l'un des groupes armés les plus actifs dans le territoire de Djugu, rejoint ainsi les autres mouvements impliqués dans les discussions de paix. Parmi eux figurent la CODECO, la FPIC, les groupes d'autodéfense, la FRPI et Chini ya Tuna, qui avaient déjà signé en juin 2025 les actes d'engagement dits « Aru 2 », visant la cessation définitive des hostilités.

Cette nouvelle adhésion renforce les espoirs d'une stabilisation progressive de l'Ituri, région meurtrie par des années de violences armées. Les observateurs estiment que la mise en oeuvre effective de ces engagements sera déterminante pour restaurer la confiance des populations locales et consolider la paix.

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