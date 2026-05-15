Congo-Kinshasa: Au moins 470 jeunes en formation en entrepreneuriat à Kananga

Au moins 470 jeunes participent, du 13 au 19 mai, à une formation en entrepreneuriat à Kananga, dans la province du Kasaï-Central.

Initiée par le Conseil provincial de la jeunesse, cette session vise à doter les participants des compétences nécessaires pour devenir des créateurs d'emplois.

Face au chômage élevé qui touche de nombreux jeunes en RDC, les participants affirment vouloir se tourner vers l'entrepreneuriat afin de développer leurs propres activités génératrices de revenus.

« Cette formation va m'aider, car il n'y a pas beaucoup d'emplois dans notre pays. Je veux apprendre à créer de l'emploi au lieu d'en chercher ailleurs. Ici, au Kasaï-Central, il n'y a pas assez d'opportunités. Nous pouvons aussi lancer nos propres initiatives », a déclaré un jeune de Kananga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le président du Conseil provincial de la jeunesse, Emmanuel Kabangu, explique que cette initiative vise à renforcer les capacités des jeunes pour favoriser leur autonomisation économique.

« L'objectif de cette formation est de permettre à ces jeunes de devenir autonomes et de les encourager à créer leurs propres emplois », a-t-il souligné.

La question du chômage au Kasaï-Central reste un défi majeur, aggravé par une situation économique difficile. Selon les données de l'Institut national de la statistique (INS) publiées en 2026, la province figure parmi les plus touchées par la pauvreté en RDC, avec un taux estimé à 79,9 %.

Face au manque d'emplois dans les secteurs formel public et privé, une grande partie de la population, notamment la jeunesse de Kananga, se tourne vers le secteur informel pour survivre.

Environ 90 % de jeunes actifs de cette contrée évoluent dans ce secteur. Plusieurs obstacles structurels freinent le développement du marché du travail dans la province, notamment l'enclavement du territoire et les problèmes d'accès à l'énergie, qui limitent l'implantation d'industries capables de générer des emplois à grande échelle.