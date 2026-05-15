Congo-Kinshasa: Mobutu et Trump en 1989 - La rencontre secrète entre deux hommes de pouvoir

1989. Mobutu Sese Seko est en visite officielle à Washington. Il rencontre le président George Bush. Mais c'est une autre rencontre, discrète, qui retient l'attention : celle du Maréchal zaïrois avec un promoteur immobilier new-yorkais nommé Donald Trump.

Ce qui s'est passé à New York en 1989

En 1989, Mobutu Sese Seko, président du Zaïre depuis 1965, effectue un déplacement aux États-Unis pour rencontrer le président américain George Bush. Dans le cadre de ce voyage, il rencontre également plusieurs hommes d'affaires influents de la scène new-yorkaise.

Parmi eux figure Donald Trump, alors figure dominante de l'immobilier à New York, propriétaire de tours, d'hôtels et de casinos portant son nom. Les deux hommes se rencontrent dans un contexte informel, en marge des obligations diplomatiques officielles de Mobutu.

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Selon les éléments disponibles, Donald Trump aurait exprimé son admiration pour le style de vie et le rapport au pouvoir du Maréchal zaïrois. Mobutu, de son côté, aurait été frappé par le faste des propriétés de l'homme d'affaires américain. Deux esthétiques du pouvoir se sont reconnues.

Pourquoi cette rencontre n'est pas anodine

1989 est une année charnière. La Guerre froide touche à sa fin. Mobutu reste un allié stratégique des États-Unis depuis des décennies : le Zaïre a servi de base arrière aux opérations américaines en Afrique centrale, notamment lors des conflits angolais. Washington le reçoit donc en dépit de son bilan intérieur jonché de corruption systémique, répression politique, pillage des ressources nationales.

Donald Trump, lui, est en 1989 au sommet de sa visibilité publique. Il incarne l'excès assumé, la richesse affichée, la réussite spectaculaire. Son empire immobilier fait la une des tabloïds. Il est une célébrité autant qu'un homme d'affaires.

La fascination mutuelle entre ces deux hommes repose sur un dénominateur commun : le culte de la puissance visible. Mobutu gouverne par l'ostentation toque en peau de léopard, bâton de commandement, résidences palatiales au coeur d'un pays appauvri. Trump construit son identité sur les mêmes fondations : gratte-ciels dorés, jets privés, omniprésence médiatique.

Le rouage d'une diplomatie parallèle

La diplomatie parallèle se définit comme l'ensemble des contacts et négociations conduits en dehors des canaux officiels entre États. Elle implique souvent des acteurs privés hommes d'affaires, lobbyistes, intermédiaires dont les intérêts convergent avec ceux des dirigeants politiques.

En 1989, Mobutu pratique cette diplomatie depuis des années. Son séjour américain mêle rendez-vous institutionnels et contacts avec des réseaux économiques privés. Rencontrer Donald Trump s'inscrit dans cette logique : entretenir des relations avec des figures influentes de la société américaine, au-delà du seul pouvoir politique.

Pour Trump, recevoir un chef d'État africain même controversé renforce son image d'homme dont l'influence dépasse les frontières de l'immobilier. En 1989, toute visibilité est bonne à prendre pour celui qui se construit méthodiquement une stature publique nationale.

Ce que cette rencontre éclaire aujourd'hui

Cet épisode de 1989 nourrit la compréhension des réseaux informels qui ont structuré les relations entre élites africaines et milieux d'affaires américains pendant la Guerre froide. Il illustre comment des dictateurs bénéficiaient d'une légitimité de façade aux États-Unis, y compris dans les cercles privés.

Cette rencontre s'inscrit dans une lecture plus large : comment les hommes de pouvoir, quelle que soit leur origine, reconnaissent et cultivent leurs semblables. Mobutu et Trump appartiennent à deux mondes distincts. Mais leur rapport à l'autorité, à l'image et à la richesse affichée les place sur le même registre symbolique. L'histoire retiendra que ces deux trajectoires se sont croisées, brièvement, dans le New York de 1989.

Ce que ce croisement dit du pouvoir

Deux hommes que tout oppose géographiquement et institutionnellement se retrouvent dans la même pièce, fascinés l'un par l'autre. Ce n'est pas un hasard. C'est la mécanique du pouvoir : il se reconnaît, il s'attire, il se valide.

Mobutu a pillé le Zaïre pendant trente ans. Donald Trump est devenu président des États-Unis en 2017, puis en 2025. Leurs trajectoires ont divergé radicalement après 1989. Mais la question que pose cette rencontre reste entière : que nous dit-elle sur les valeurs que les élites mondiales ont longtemps partagées en silence ?