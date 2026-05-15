Ile Maurice: Rivalland et Hardy réélus d'office, Santosh Gujadhur maintenu à la présidence

Le Mauritius Turf Club (MTC) a tenu cet après-midi sa traditionnelle assemblée générale en son siège à la rue Eugène Laurent. Les administrateurs Bertrand Rivalland et Philippe Hardy, dont les mandats étaient arrivés à terme, ont été réélu en l'absence d'autres candidatures pour briguer ces deux sièges sur le conseil d'administration du MTC. À noter que Santosh Gujadhur a été reconduit à la présidence du MTC (Ndlr: c'est son troisième mandat) et celui du board de la subsidiaire du MTC, le MTC Jockey Club (MTCJC).

Face à la presse à l'issue de l'Assemblée Générale, Santosh Gujadhur a exprimé sa satisfaction quant à la santé financière du MTC et de sa filiale, le MTCJC. Avec un calendrier de seulement 16 journées l'an dernier, les revenus ont surpasser les espérances, et ce malgré le fait d'avoir augmenter les stakesmoney par trois fois, selon le président. Les projections sont bien meilleures pour 2026, surtout avec l'organisation de 11 journées additionnelles.

Concernant l'item des revenus, le président Gujadhur a concédé qu'il y avait eu quelques couacs lors de la journée inaugurale, notamment en ce qu'il s'agit du Tote, mais il garde bon espoir que la situation va s'arranger lors des prochaines journées. Le lancement du commingling avec l'Afrique du Sud pour cette saison est aussi une bonne nouvelle en attendant que d'autres pays comme l'Australie rejoignent le mouvement d'ici juillet.