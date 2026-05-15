Ile Maurice: Un chiffre d'affaires à Rs 14,6 milliards pour 2026

14 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

New Mauritius Hotels Limited (NMH) affiche une hausse de 14 % par rapport à la période correspondante en2025 avec Rs 14,6 milliards de chiffre d'affaires (CA) au terme des neuf premiers mois de l'exercice financier 2026 (1er juillet 2025-31 mars 2026). Dans le même temps, ses Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) se sont élevés à Rs 5 milliards, en progression de 29 %, tandis que les profits après impôt ont atteint Rs 2,5 milliards, en hausse de 53%. Par ailleurs, le taux d'endettement a été ramené à 42%.

Les activités locales ont continué à soutenir la performance du groupe. Le CA réalisé à Maurice a atteint Rs 11,9 milliards, en progression de 14 %, porté par une demande soutenue, une amélioration des tarifs et une amélioration des marges opérationnelles. Dans ce contexte, l'EBITDA s'est établi à Rs 4,2 milliards, en hausse de 32 % sur la période.

Au Maroc également, les résultats ont progressé. Le chiffre d'affaires a atteint Rs 1,1 milliard, soit une hausse de 21%, tandis que les EBITDA se sont élevés à Rs 191 millions, en progression de 56%, grâce à une meilleure occupation et un rendement amélioré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les projets en cours, les discussions pour l'acquisition d'un hôtel à Zanzibar sont avancées. Beachcomber Hotels SA a aussi conclu en avril un sale and leaseback sur un resort de 134 chambres à Marrakech, dont elle détient 49% du capital.

Par ailleurs, le Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa sera fermé à partir de demain afin de permettre des travaux de rénovation et de réhabilitation de la plage affectée par l'érosion. La réouverture progressive du resort a été prévue à partir d'octobre 2026. Enfin, le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende final de 45sous par action ordinaire autour du 7 juillet.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.