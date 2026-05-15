Ile Maurice: Un chiffre d'affaires à Rs 14,6 milliards pour 2026

New Mauritius Hotels Limited (NMH) affiche une hausse de 14 % par rapport à la période correspondante en2025 avec Rs 14,6 milliards de chiffre d'affaires (CA) au terme des neuf premiers mois de l'exercice financier 2026 (1er juillet 2025-31 mars 2026). Dans le même temps, ses Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) se sont élevés à Rs 5 milliards, en progression de 29 %, tandis que les profits après impôt ont atteint Rs 2,5 milliards, en hausse de 53%. Par ailleurs, le taux d'endettement a été ramené à 42%.

Les activités locales ont continué à soutenir la performance du groupe. Le CA réalisé à Maurice a atteint Rs 11,9 milliards, en progression de 14 %, porté par une demande soutenue, une amélioration des tarifs et une amélioration des marges opérationnelles. Dans ce contexte, l'EBITDA s'est établi à Rs 4,2 milliards, en hausse de 32 % sur la période.

Au Maroc également, les résultats ont progressé. Le chiffre d'affaires a atteint Rs 1,1 milliard, soit une hausse de 21%, tandis que les EBITDA se sont élevés à Rs 191 millions, en progression de 56%, grâce à une meilleure occupation et un rendement amélioré.

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Concernant les projets en cours, les discussions pour l'acquisition d'un hôtel à Zanzibar sont avancées. Beachcomber Hotels SA a aussi conclu en avril un sale and leaseback sur un resort de 134 chambres à Marrakech, dont elle détient 49% du capital.

Par ailleurs, le Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa sera fermé à partir de demain afin de permettre des travaux de rénovation et de réhabilitation de la plage affectée par l'érosion. La réouverture progressive du resort a été prévue à partir d'octobre 2026. Enfin, le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende final de 45sous par action ordinaire autour du 7 juillet.