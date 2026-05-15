Les grands festivals africains deviennent progressivement des plateformes d'attractivité économique et des outils de positionnement pour les groupes financiers panafricains. C'est le cas des deux filiales du Groupe SUNU (SUNU Bank Sénégal et SUNU Assurances Sénégal) qui, à l'occasion de la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, prévue du 13 au 17 mai 2026, ont réaffirmé leur engagement en faveur de la culture et du développement communautaire.

À première vue, il s'agit d'un partenariat culturel classique. Mais derrière le soutien renouvelé de SUNU Bank Sénégal et SUNU Assurances Sénégal (filiales sénégalaises du Groupe) au Festival international de jazz de Saint-Louis, se dessine en réalité une stratégie beaucoup plus large mêlant influence territoriale, visibilité de marque, diplomatie culturelle, et conquête économique.

Les deux filiales du Groupe SUNU embarquent une nouvelle fois dans le bateau de l'organisation du Festival international de jazz de Saint-Louis qui, en trente-quatre éditions, s'est imposé comme l'un des principaux événements culturels africains à rayonnement international.

Le jazz comme outil de soft power africain

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chaque année, le Festival international de jazz de Saint-Louis attire artistes internationaux, touristes, diplomates, investisseurs culturels, médias, et acteurs économiques.

Autrement dit, le festival produit désormais une véritable économie événementielle.

Hôtellerie, restauration, transport, artisanat, tourisme urbain, communication, prestations techniques : pendant plusieurs jours, Saint-Louis change d'échelle économique.

Même si les chiffres officiels d'impact restent rarement consolidés, ce type d'événement génère généralement une hausse significative des dépenses locales, un accroissement du taux d'occupation hôtelier, et une forte circulation monétaire informelle autour des activités culturelles.

Cette 34e édition réunira plusieurs artistes et formations de renom à la Place Baya Ndar (ex-place Faidherbe), dans le cadre des concerts « IN ». Parmi les groupes attendus figurent notamment le Kuba Stankiewicz Trio de Pologne, Orchestra Baobab du Sénégal, le Greg Lamy Trio du Luxembourg, Momi Maiga Trio du Sénégal, Henry Corey & The Funktet Sextet des États-Unis, Leïla Olivesi Quintet, Avalanche Quartet de Norvège, Bo Van Der Werf/Khadim Niang (Belgique-Sénégal) ainsi que Abate Berihun & Addis Ken Project d'Éthiopie.

SUNU comme finance de proximité

Le soutien du Groupe SUNU dépasse largement le mécénat traditionnel. Pour les institutions financières africaines comme SUNU, la culture est devenue un levier de notoriété, un outil d'ancrage communautaire, et un puissant vecteur émotionnel de marque.

Dans un secteur bancaire et assurantiel de plus en plus concurrentiel, les festivals offrent visibilité, proximité avec les publics, capital sympathie, et présence territoriale.

Le stand installé au village des sponsors illustre d'ailleurs cette logique de contact direct avec les consommateurs et les classes moyennes urbaines ciblées par les services financiers modernes. Durant le festival, SUNU Bank Sénégal et SUNU Assurances Sénégal animeront conjointement un stand au village des sponsors, marquant leur présence aux côtés des festivaliers et des acteurs culturels.

Au-delà de l'aspect culturel, les filiales du Groupe SUNU comptent également mettre en avant leur engagement social à travers plusieurs actions de solidarité. En marge du festival, des dons composés de livres, de vêtements et de vivres seront remis à des daaras et structures sociales basées à Saint-Louis.

Les deux filiales procéderont ainsi à la remise d'une subvention au Prytanée Militaire de Saint-Louis afin de contribuer à l'équipement de l'orchestre de cet établissement d'excellence, engagent pris par la directrice générale de la banque l'année précédente.

Partenaire du Festival de Jazz de Saint-Louis depuis 2008 et du Prytanée Militaire depuis 2009, le Groupe SUNU poursuit ainsi son accompagnement des initiatives culturelles et éducatives.

Présent dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Groupe SUNU s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux groupes panafricains de services financiers. Leader en assurance-vie en Afrique subsaharienne francophone, il intervient également dans les secteurs bancaire, sanitaire et de la gestion d'actifs.

À travers ses différentes actions, le Groupe affirme sa volonté de contribuer au développement des communautés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, de l'environnement et de la santé.

Derrière les projecteurs

Le jazz devient alors plus qu'un genre musical : un langage diplomatique, économique et symbolique. La programmation internationale de cette 34e édition (entre Sénégal, Pologne, Luxembourg, Norvège, États-Unis, Belgique ou Éthiopie) participe de cette logique d'ouverture et d'influence transnationale.

À travers ce partenariat, le Groupe SUNU semble finalement parier sur une idée de plus en plus répandue : la culture n'est plus une simple dépense de prestige, mais un investissement stratégique. Un investissement dans l'image, dans l'influence, dans la proximité sociale, et dans les marchés futurs.

À Saint-Louis, derrière les concerts et les projecteurs, se joue ainsi une autre partition : celle de l'économie culturelle africaine et de ses nouveaux rapports entre finance, territoire et soft power.