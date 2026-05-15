Soudan: Ministre de la Justice - La formation est l'une des'priorités du ministère dans la prochaine phase

14 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Justice, M. Abdullah Diarif, a affirmé que la formation est une priorité pour le ministère dans la prochaine phase.

S'adressant à la cérémonie de clôture d'un cour de formation sur la rédaction législative organisée par le département de la formation du ministère au complexe administratif à Bahri, il a salué les efforts déployés par ce département pour renforcer et développer les compétences du personnel du ministère et ainsi améliorer ses performances.

Il a souligné que le département de la législation est l'un des plus importants département du ministère, ajoutant que le ministère repose sur la législation insistant sur la nécessité de profiter des technologies disponibles pour développer et perfectionner les compétences , soulignant la coordination entre le ministère de la Justice, représenté par le département de la formation, et plusieurs universités concernant les formations et les études supérieures.

Il a indiqué que le ministère travaille à la mise en place d'un système numérique en coopération et en coordination avec le ministère des Communications et de la Transformation numérique.

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Il a salué le travail accompli par le personnel du ministère malgré les difficultés engendrées par la guerre et expliquait que cet engagement constant s'inscrit dans le cadre de la lutte pour la dignité, ajoutant : « Malgré ces difficultés, les citoyens sont prêts à reconstruire leur vie.» Il a insisté sur l'engagement de son ministère à améliorer les conditions de vie de son personnel et des retraités.

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