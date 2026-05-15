Soudan: Le Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire tient sa première réunion

Le Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire a tenu sa première réunion ce matin à son siège permanent, le Parquet de l'État de Khartoum.

La réunion était présidée par la procureure générale et cheffe du Comité, Mme Intisar Ahmed Abdel Aal, et s'est déroulée en présence du premier assistant du procureur général et des membres du Comité.

La réunion a porté sur l'avancement des travaux du Comité et les rapports périodiques relatifs à ses activités et a également examiné les mécanismes du travail et les moyens de les renforcer et de les dynamiser suite au transfert du siège permanent du Comité dans l'État de Khartoum.

La procureure générale, en sa qualité de cheffe du Comité, a souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des plans et programmes élaborés pour atteindre les objectifs du Comité.

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Elle a souligné la nécessité de mener à bien les enquêtes relatives aux crimes et violations commis contre les civils dans les zones touchées par la guerre, afin de traduire les responsables en justice.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le comité pour documenter et enquêter sur les crimes et violations conformément aux dispositions du droit national et du droit international humanitaire, contribuant ainsi à la consolidation des principes de justice, de responsabilité et de lutte contre l'impunité.