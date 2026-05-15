Soudan: Le Président du CST et le roi de Bahreïn tiennent un sommet bilatéral sur la coopération et les défis régionaux

Un sommet soudano-bahreïni s'est tenu aujourd'hui au palais royal de Sakheer, dans la capitale bahreïnie, Manama.

La délégation soudanaise est présidée par le président du Conseil de souveraineté transitoire lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, tandis que la délégation bahreïnienne est présidée par Sa Majesté le roi Hamad bin Isa Al Khalifa, roi du Royaume de Bahreïn.

Le sommet a porté sur les relations fraternelles étroites entre les deux pays frères et les moyens de renforcer et de développer la coopération dans les divers domaines pour servir les intérêts communs.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé ses remerciements et son appréciation à Sa Majesté le roi pour l'accueil favorable et l'hospitalité, saluant le rôle central joué par le Royaume de Bahreïn qui soutient le Soudan, faisant allusion à la fermeté des liens historiques qui unissent les peuples des deux pays.

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Al-Burhan a réitéré le plein soutien du Soudan au Bahreïn, tant au gouvernement qu'au peuple, face à la situation régionale, soulignant le rejet et la condamnation par le Soudan des agressions iraniennes contre le Royaume de Bahreïn, affirmant la disposition du Soudan à accorder tout soutien à ses frères bahreïnis.

Sa Majesté a également affirmé le souci du Soudan de renforcer, développer et consolider les cadres de coopération mutuelle pour répondre aux aspirations des peuples des deux pays frères.

Les discussions conjointes ont abordé la situation dans la région sous la lumière d'escalade des tensions régionales, ainsi que les questions d'intérêt commun.

Pour sa part, Sa Majesté le Roi a salué la visite du Président du Conseil de souveraineté au Bahreïn, estimant qu'elle reflète la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays, et a salué la position du Soudan qui soutient la sécurité et la stabilité du Bahreïn.

Sa Majesté le Roi a affirmé le souci de son pays de renforcer les cadres de coopération existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le travail bilatéral au cours de la période à venir, exprimant sa grande appréciation de la position du Soudan soutenant la stabilité et la souveraineté des pays du Golfe.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la consultation et la coordination dans tous les domaines afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Du côté soudanais, les discussions ont été assistées par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, et le directeur du bureau du président du conseil de souveraineté, major général Tarek Saoud.

Du côté bahreïni, le prince héritier, Premier ministre, l'émir Salman bin Hamad Al Khalifa, et Son Altesse le cheikh Abdalla bin Hamad, représentant personnel de Sa Majesté le roi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdullatif bin Rashid, et le ministre des Finances, Son Excellence le cheikh Salman bin Khalifa, ont assisté aux pourparlers.