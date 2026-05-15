Sénégal: Ascension - D'Affiniam, l'évêque de Ziguinchor renouvelle son appel à la paix et à la réconciliation

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Afiniam (Bignona) — L'évêque du diocèse de Ziguinchor (sud) , Jean Baptiste Valter Manga a appelé, jeudi à Affiniam (Bignona, sud) , les fidèles chrétiens à cultiver la paix, l'unité et la réconciliation.

L'évêque de Ziguinchor a lancé cet appel à l'occasion de la fête de l'Ascension célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus d'Affiniam, dans le diocèse de Ziguinchor.

"J'invite les fidèles à dépasser les incompréhensions et les divisions afin de bâtir ensemble une Église unie, capable de porter efficacement ses projets pastoraux et communautaires ", a déclaré Mgr Manga, qui présidait la messe dans le cadre de sa visite pastorale.

Dans son homélie, il a rappelé que la paix constitue un pilier essentiel du développement spirituel et humain de la paroisse, exhortant les chrétiens à privilégier le dialogue, la communion fraternelle et la solidarité au sein des différentes communautés.

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L'évêque s'est également adressé aux 31 jeunes ayant reçu le sacrement de la confirmation, les encourageant à demeurer fermes dans la foi et à renforcer leur engagement dans la catéchèse afin de devenir de véritables témoins du Christ.

Cette célébration de l'Ascension a constitué un moment de ferveur religieuse et d'interpellation pastorale, placé sous le signe du rassemblement et du renforcement de la cohésion au sein de l'Église locale.

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