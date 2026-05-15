Sénégal: Mbour - Warang sous le choc après la découverte du corps sans vie d'une fille

Le village de Warang, une localité de la commune de Malicounda (Mbour) est toujours sous le choc, deux jours après la découverte du corps sans vie d'une fille de 11 ans dans un bâtiment en construction, a constaté l'APS.

"C'est lundi 12 mai vers 16 heures que j'ai appris que la jeune fille était perdue de vue. Par la suite, toutes les recherches ont été menées, même dans les groupes WhatsApp du village", a raconté à l'APS, Saliou Touré, chef du village de Warang Socé.

"Le lendemain, soit le mardi 13 mai au matin, on m'appelle pour me dire qu'un corps sans vie a été découvert dans un bâtiment", a-t-il ajouté.

" Arrivé sur les lieux, j'ai alerté la gendarmerie. C'est par la suite qu'elle a été identifiée par une dame", a expliqué le chef du village.

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Selon les premiers constats, le corps de la victime, présentait des traces d'égorgement.

Élève au collège d'enseignement moyen de Warang, la jeune fille âgée de 11 ans, aurait été violée avant d'être tuée et que son corps ne soit dissimulé dans un bâtiment en construction.

A la maison familiale nichée au quartier Socé de Warang, où la nouvelle du drame s'est propagée rapidement, l'émotion reste vive. Les proches meurtris, refusent de s'adresser à la presse.

"C'est très dur ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment inquiets depuis ce drame, parce que l'acte a été commis sans que personne ne s'en rende compte, ça fait vraiment peur", confie Diohine Kama, habitant du quartier depuis 20 ans.

"Un cas similaire s'est produit récemment au même endroit, mais c'était juste un viol et le gars a fui", a relevé le chef du village, déplorant une "insécurité grandissante", liée à la prolifération de bâtiments inhabités.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête afin d'identifier et interpeller l'auteur des faits.

"Nous demandons que la justice fasse tout le travail nécessaire pour que l'auteur de cet acte soit identifié et puni à la hauteur de l'acte qu'il a commis", insiste Saliou Touré.

Le drame de Warang, une zone touristique et résidentielle de la Petite-Côte, relance le débat sur la sécurité des mineurs et la gestion des espaces inoccupés dans la commune de Malicounda.