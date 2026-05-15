Afrique: CAN U17 - Le Sénégal chute d'entrée face à l'Afrique du Sud (1-2)

Dakar — Le Sénégal s'est incliné 2 buts à 1 face à l'Afrique du Sud, jeudi à Salé (Maroc), en match comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des nations masculine des moins de 17 ans.

Les Lionceaux avaient pourtant ouvert le score à la 44e minute grâce à Cheikh Thior. Mais les Sud-Africains ont renversé la situation en seconde période. Inganathi Simamane a égalisé dès la 48e minute, avant qu'un but contre son camp de Cheikh Thior ne donne l'avantage à l'Afrique du Sud.

Le Sénégal pensait revenir au score à la 64e minute grâce à une superbe réalisation de Cheikh Dieng, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu.

Les joueurs de Lamine Sané occupent actuellement la dernière place du groupe D, en attendant l'autre rencontre de la poule entre l'Algérie et le Ghana, prévue à 19h GMT.

La prochaine sortie des Lionceaux est programmée dimanche à 16h GMT face au Ghana.