Sénégal: Bokidiawé - Des réservoirs mis à la disposition d'usagers pour accroître les capacités de stockage d'eau

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le conseil départemental de Matam, a remis, jeudi, des réservoirs à des habitants des villages de Doumga Rindiaw et de Thiéhel Sébbé, dans la commune de Bokidiawé, afin de leur permettre d'accroître leur capacité de stockage d'eau et contribuer à réduire les coûts de l'électricité et du gasoil faisant fonctionner les forages, a constaté l'APS.

"Nous sommes dans une période extrêmement chaude. C'est pourquoi nous avons pensé remettre ces réservoirs afin de pouvoir réduire les factures d'électricité et de gasoil, en aidant les populations à conserver l'eau", a dit le président du conseil départemental de Matam, Amadou Djibril Diallo.

Intervenant à la cérémonie officielle de remise, M. Diallo a insisté sur le fait que les bénéficiaires allaient désormais avoir la possibilité de remplir les réservoirs et pouvoir ensuite utiliser l'eau à la tombée de la nuit, étant entendu que les forages des deux localités fonctionnent au solaire le jour et à l'électricité ou le gasoil la nuit.

Le président du conseil départemental de Matam que ce don est une des matérialisation d'un projet test inspiré des résultats d'un programme économique déjà déroulé dans la commune de Bokidiawé.

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Nous avons pensé doter aux populations de ces réservoirs d'une capacité de 250 litres afin de continuer ce programme de résilience aux changements climatiques, a-t-il laissé entendre.

Amadou Djibril Diallo a rappelé qu'il y avait un choix entre mettre à disposition des populations de l'eau pour irriguer les périmètres maraîchers ou leur doter des équipements à usage de consommation.

"C'est sur la base de cela que nous avons essayé de leur doter des forages pour autonomiser les espaces agricoles et permettre aux villageois d'avoir de l'eau", a-t-il fait valoir.

Ce don de réservoir entre dans le cadre d'une coopération entre le Conseil départemental de Matam, Ardêche-Drôme-Ourossogui-Sénégal (ADOS) et le Maroc, qui inclue la construction de 13 forages dans cette commune pilote de ce projet.

Lire l'article original sur APS.

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