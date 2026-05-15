Cote d'Ivoire: Arnaques en ligne - Le ministère des Finances alerte contre de fausses promesses de gains mensuels

Le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire a lancé un appel pressant à la vigilance face à la recrudescence de publications frauduleuses circulant sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué rendu public le 13 mai 2026 à Abidjan, l'institution met en garde les populations contre des annonces mensongères attribuées abusivement à l'administration financière ivoirienne.

Selon le ministère, depuis plusieurs semaines, des individus mal intentionnés diffusent sur Internet des contenus faisant croire à l'existence de mécanismes officiels permettant, après une simple inscription et sans aucune prestation de service, de percevoir des revenus importants pouvant atteindre jusqu'à deux millions de francs CFA par mois. Une promesse séduisante, mais totalement fictive, destinée à tromper les citoyens et à les attirer dans des réseaux d'escroquerie.

Le communiqué souligne que ces cybercriminels déploient des méthodes particulièrement sophistiquées pour crédibiliser leurs manoeuvres. Ils n'hésitent pas, dans de nombreux cas, à usurper l'identité visuelle de responsables de l'État, notamment celle du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ou de ses proches collaborateurs. Certains utilisent également leur image ou leur attribuent de faux propos pour convaincre les internautes de la prétendue authenticité de ces offres.

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Face à cette situation, le ministère insiste sur le fait que ces annonces n'ont aucun lien avec ses services et relèvent exclusivement de l'arnaque. Il appelle donc la population à faire preuve de prudence et à ne pas céder à la tentation de partager des informations personnelles ou bancaires avec des inconnus sur les plateformes numériques.

L'administration financière met en garde contre les conséquences de telles pratiques. En plus du risque de perte d'argent, les victimes s'exposent à des vols de données personnelles, à des extorsions et parfois à des chantages orchestrés par ces réseaux de cyberdélinquants.

Le ministère rappelle que ces individus exploitent la crédulité des internautes pour soutirer des fonds ou compromettre leur sécurité numérique.

Dans son communiqué, le ministère assure avoir déjà engagé les démarches nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes, afin d'identifier, d'interpeller et de poursuivre en justice les auteurs de ces actes malveillants.

Cette alerte intervient dans un contexte de multiplication des escroqueries numériques en Afrique de l'Ouest, où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés comme vecteurs de désinformation. Les autorités ivoiriennes invitent donc chaque citoyen à vérifier l'origine des informations avant toute inscription ou transaction en ligne.