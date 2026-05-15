Cote d'Ivoire: Les Grands Rendez-vous de l'AIP - Une première édition consacrée à l'emploi et à l'engagement des jeunes

L'Agence Ivoirienne de Presse a organisé, le mardi 12 mai 2026, la première édition de son nouveau programme dénommé « Les Grands Rendez-vous de l'AIP », au Palais de la Culture, autour du thème : « Insertion professionnelle et engagement civique des jeunes : défis, bilan et perspectives ».

Cette rencontre a enregistré la présence de Mamadou Touré, invité principal de cette première édition.

Organisée en collaboration avec Radiodiffusion Télévision Ivoirienne et Fraternité Matin, avec l'appui du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, cette initiative vise à créer un espace de dialogue entre les autorités publiques, les journalistes et les citoyens, notamment les jeunes, autour des questions liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat et aux opportunités d'insertion professionnelle.

Selon Fausseni Dembélé, cette plateforme citoyenne ambitionne de renforcer les échanges entre les décideurs publics et les populations, grâce au rôle d'intermédiaire joué par les journalistes.

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« Cette plateforme citoyenne vient renforcer les espaces d'échange entre les responsables de premier plan de l'action publique et les populations, à travers les vigiles que sont les journalistes », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'AIP a également exprimé sa gratitude à Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, pour son soutien à cette initiative, ainsi qu'au ministre Mamadou Touré pour sa disponibilité à prendre part à cette première édition.

Présent à la cérémonie, Amadou Coulibaly a salué la pertinence de ce cadre d'échanges, soulignant l'importance de multiplier les espaces de dialogue dans un contexte démocratique.

« Il est important, dans l'espace démocratique dans lequel nous vivons, que nous ayons cette démultiplication d'espaces qui permettent, chaque fois, de communiquer et de dire, au nom du devoir de redevabilité, ce qui est fait pour les populations et dans leur intérêt », a-t-il affirmé.

Pour le ministre de la Communication, les autorités ont le devoir d'expliquer leurs actions, leurs décisions et les résultats obtenus, afin de renforcer la transparence et la confiance entre le gouvernement et les citoyens.

Invité principal de cette rencontre, Mamadou Touré s'est prêté à une série de questions-réponses avec les journalistes, apportant des éclairages sur les politiques publiques en matière d'employabilité des jeunes et d'insertion professionnelle.

À cette occasion, il a annoncé que plus de 86000 opportunités d'emploi seront proposées lors de la troisième édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement (FNER), prévue du 18 au 21 mai 2026 au Palais de la Culture d'Abidjan, avant de se poursuivre en juin dans plusieurs régions de l'intérieur du pays.

Cette première édition des Grands Rendez-vous de l'AIP s'inscrit ainsi dans une dynamique de rapprochement entre institutions publiques et populations, en mettant un accent particulier sur les préoccupations de la jeunesse ivoirienne face aux défis de l'emploi.