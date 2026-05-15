Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Le ministre Abou Bamba appelle les cadres du Bafing à l'union

Fils du Bafing, Abou Bamba milite pour le renforcement des liens de fraternité entre les fils et filles de cette région. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, lors de sa communication, à la faveur de la cérémonie d'hommage du peuple Mahou au Président de la République, Alassane Ouattara, le samedi 9 mai, à Touba, a appelé les cadres de cette circonscription à l'union.

Pour lui, cette valeur est indispensable pour accélérer le développement dans le Bafing. « De la même manière les populations se sont mobilisées aujourd'hui, c'est comme ça que le Bafing doit s'unir pour se mettre en ordre de bataille pour relever tous les défis », a-t-il suggéré.

Le ministre Abou Bamba a, en outre, indiqué que ses parents ne finiront jamais de dire merci à leur bienfaiteur pour les écoles, les centres de santé construits, sans oublier l'électrification des localités, l'adduction en eau potable.

« L'ingratitude ne fait pas partie de nos valeurs. M. Le vice-Premier ministre, nous vous chargeons de transmettre au Président de la République nos vifs remerciements », a-t-il assuré.

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Le ministre a aussi exprimé sa reconnaissance au Chef de l'État pour la nomination des fils et filles du Bafing dans le gouvernement et à des hauts postes de responsabilité dans l'administration. I l a remercié Téné Birahima d'être venu communier avec les populations du Bafing.

Devant la foule mobilisée, il a dit avoir pris la résolution, après consultation des cadres et élus de la zone, d'organiser à Touba le Forum économique du Bafing. Il a fait savoir que cette initiative consistera à adresser les problèmes qui minent la région, notamment l'orpaillage clandestin.

Pour lui, ce phénomène ronge leur terre natale, contamine les cours d'eau, perturbant ainsi le l'équilibre écologique de la région. Ce qui est susceptible d'affecter la santé des populations.

« Ce Forum économique sera le point de départ d'une nouvelle dynamique de travail, de solidarité, des valeurs que le Président de la République nous a enseignées », a-t-il annoncé.