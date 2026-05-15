Afrique: Afreximbank 2026 - L'Égypte se prépare à accueillir à Alamein le grand rendez-vous économique de l'Afrique

Le Caire lance officiellement les préparatifs.

À Le Caire, les préparatifs des 33es Assemblées annuelles de Afreximbank (AAM2026) sont officiellement entrés dans leur phase active. À quelques semaines de cet événement majeur, Hassan Abdalla, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, et le Dr George Elombi ont animé, le 13 mai 2026, une conférence de presse au siège de la BCE pour présenter les enjeux de cette édition qui se tiendra du 21 au 24 juin 2026 à Alamein, sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi.

Réunissant plus de 100 représentants des médias locaux et internationaux, en présentiel comme en ligne, cette rencontre a permis de faire le point sur les préparatifs, la participation attendue et l'importance de l'Égypte comme pays hôte de l'un des plus grands rassemblements économiques du continent africain.

Une plateforme stratégique pour l'intégration africaine

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Dans son intervention, Hassan Abdalla a réaffirmé l'engagement total de l'Égypte à assurer le succès de cette édition. Il a souligné que son pays est prêt à accueillir cet événement continental, qui reflète sa volonté de soutenir l'intégration économique africaine, l'expansion du commerce et le développement durable du continent.

Selon lui, les AAM2026 constitueront une plateforme stratégique de dialogue sur l'avenir de la coopération économique et financière en Afrique. Il a insisté sur le fait que ces rencontres dépasseront le cadre des discussions classiques pour se concentrer sur des priorités essentielles telles que le financement du commerce, l'intégration régionale et la réforme de l'architecture financière mondiale afin de mieux prendre en compte les besoins des économies émergentes.

Afreximbank mise sur l'industrialisation et les investissements

De son côté, le Dr George Elombi a salué le soutien constant des autorités égyptiennes et la mobilisation des institutions locales dans l'organisation de cette rencontre. Il a rappelé que l'Égypte et Afreximbank partagent une vision commune visant à accélérer le développement économique, l'industrialisation et la prospérité du continent.

Pour le président d'Afreximbank, ces assemblées annuelles offriront une opportunité majeure pour renforcer les partenariats, stimuler les investissements et approfondir les discussions sur le commerce intra-africain, la souveraineté financière et la résilience économique de l'Afrique dans un environnement mondial de plus en plus complexe.

Un partenariat renforcé avec l'Égypte

Le dirigeant de la banque panafricaine a également révélé que l'institution a accordé près de 9,5 milliards de dollars de financements à l'Égypte au cours des trois dernières années, confirmant la solidité du partenariat entre le pays et la banque. Il a aussi évoqué le projet du Centre africain du commerce d'Afreximbank (AATC), dont la première pierre a été posée en décembre 2025 dans la nouvelle capitale administrative égyptienne.

Ce complexe, estimé à 250 millions de dollars, devrait renforcer le rôle de l'Égypte comme hub régional du commerce, des paiements, de la logistique et du développement des PME africaines.

Des projets ambitieux pour le continent

Autre annonce majeure : la présentation du projet de Banque panafricaine de l'or, une initiative destinée à formaliser les chaînes de valeur de l'or en Afrique, à renforcer les réserves des banques centrales africaines et à réduire la dépendance du continent vis-à-vis des centres de raffinage et de négoce internationaux.

Le programme des AAM2026 comprendra également des sessions plénières, forums d'affaires, cérémonies de signature d'accords, annonces de nouveaux partenariats et débats sur les grands défis du continent, notamment l'énergie, les infrastructures, la transformation numérique et la Zone de libre-échange continentale africaine.

Alamein, vitrine de la nouvelle ambition africaine

Au fil des années, les Assemblées annuelles d'Afreximbank se sont imposées comme l'une des plus importantes plateformes de dialogue économique de l'Afrique. En accueillant l'édition 2026 à Alamein, l'Égypte entend consolider son statut de pôle financier et commercial régional.

Au-delà des enjeux diplomatiques, cet événement devrait offrir une tribune stratégique aux décideurs africains pour proposer des solutions concrètes aux défis du continent et accélérer sa transformation économique dans un monde en pleine recomposition.