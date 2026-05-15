Algérie: Bendouda souligne depuis Laghouat l'importance du soutien à l'investissement dans le cinéma

LAGHOUAT — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a mis en avant, jeudi soir depuis Laghouat, l'importance du soutien à l'investissement dans le cinéma et à la relance des Journées africaines du monodrame.

La ministre a présidé, à la salle de cinéma M'zi, la remise d'un certificat de conformité aux conditions d'exploitation des salles de cinéma et des espaces de projection publique de films à un investisseur privé.

Elle a saisi l'opportunité pour faire état de "la disposition du ministère à accompagner de telles initiatives culturelles et d'investissement, via notamment la réactivation de la convention de partenariat avec le secteur de l'éducation dans le domaine du cinéma pour enfants, et la relance des Journées africaines du monodrame, à considérer le rôle joué par la ville de Laghouat dans ce domaine, après avoir accueilli six précédentes éditions de cet événement ".

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Concernant le suivi de la situation du secteur et du soutien aux structures culturelles et artistiques de la wilaya, Mme.Bendouda s'est enquise du projet de réaménagement de la Maison de la culture "Tekhi Abdallah Benkeriou" à Laghouat, auquel un financement de plus de 74 millions DA a été alloué, avec un délai de réalisation de 10 mois, sachant que l'ordre de service remonte au 24 décembre 2025 et que l'avancement des travaux de réalisation atteignent les 67 pourcent.

La ministre a procédé, par ailleurs, à l'inauguration du centre d'étude géologique de l'Atlas saharien, rattaché au Parc culturel de l'Atlas saharien, où elle a mis l'accent sur la nécessité d'élaboration d'un rapport sur les sépultures funéraires se trouvant près de Laghouat, ainsi qu'un rapport sur la situation du Parc culturel de l'Atlas saharien.

Elle a précisé, à ce titre, que "des travaux sont en cours pour enrichir la législation afférente aux Parcs culturels et renforcer les mécanismes de leur préservation et valorisation".

La ministre a également inspecté, lors de sa visite de travail, l'Institut régional de formation musicale, où elle s'est engagée à lancer une opération de réhabilitation de sa résidence, afin d'améliorer les conditions de formation et d'accueil des élèves et d'appuyer l'activité musicale et culturelle dans la région.

Elle a également présidé une cérémonie de remise de la Carte d'artiste à un groupe d'artistes de différents domaines, lors de sa visite à la bibliothèque principale de lecture publique "Cheikh El-Bachir El-Ibrahimi", avant de présenter, dans une déclaration à la presse nationale, ses condoléances aux familles des artistes décédés, Abdelmadjid Meskoud et Kamel Zerrara.

La ministre de la Culture et des Arts présidera dans la soirée, au Théâtre régional "Belkacem Fantazi" à Laghouat, l'ouverture de la douzième édition du Festival culturel international du Samaa soufi.