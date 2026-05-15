Algérie: Signature d'un accord de coopération pour accélérer la numérisation des services économiques

ALGER — La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Centre national du registre du commerce (CNRC) et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), visant à renforcer la complémentarité entre les deux organismes et à développer les services destinés aux opérateurs économiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Ce protocole a été signé en marge des travaux de la rencontre nationale conjointe entre ces deux organismes, organisée sous le thème: "Intégration des services et numérisation des processus: partenariat et complémentarité", dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la rencontre nationale consacrée à l'amélioration du climat des affaires et à la régulation du marché national, après l'adoption de la loi modifiant et complétant la loi n 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Abdelatif a assuré que cette orientation s'inscrivait dans le cadre de l'approche adoptée par le secteur pour bâtir "un service public économique plus intégré et plus efficace", fondé sur la coordination institutionnelle, la simplification des procédures administratives et le recours à la numérisation, afin d'améliorer l'accompagnement des opérateurs économiques.

Elle a précisé que la nouvelle approche repose sur le passage "d'une logique de procédures fragmentées à celle de processus intégré et d'accompagnement global", soulignant que l'opérateur économique a désormais besoin d'un système intégré lui garantissant un processus "clair et fluide" dès la phase de création de l'activité.

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Et d'ajouter que la nouvelle politique du secteur vise, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à consacrer une administration économique "plus flexible et efficace", à travers le développement des outils de production de l'information économique, et le renforcement des mécanismes de suivi et de prospective, afin de contribuer à la régulation du marché, et à l'organisation de l'activité économique.

La ministre a, en outre, estimé que l'accord signé constitue "une étape pratique" vers l'unification du processus du service entre le CNRC et les chambres de commerce et d'industrie à travers les différentes wilayas, à même de permettre de rapprocher le service de l'opérateur économique, d'alléger les charges procédurales, et d'améliorer la qualité du service public économique.

Le protocole vise à mettre en place un cadre institutionnel durable de coopération et d'intégration entre les deux parties, fondé sur l'échange d'expertises, de données, et d'informations, et le renforcement de la coordination dans les domaines économiques, commerciaux, réglementaires, et numériques, note le communiqué.

Il vise également à développer l'interopérabilité des systèmes d'information, à améliorer la qualité des services publics destinés aux entreprises et aux porteurs de projets, et à faciliter les procédures administratives liées à la pratique de l'activité économique.