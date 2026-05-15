Algérie: Coordination entre les secteurs des Hydrocarbures, de l'Industrie et de l'Energie pour renforcer l'intégration industrielle et réduire les importations

ALGER — Les ministres des secteurs des Hydrocarbures, de l'Industrie, de l'Energie et des Energies renouvelables ont mis en avant, jeudi à Alger, l'importance de renforcer l'intégration industrielle nationale et de développer les partenariats entre les entreprises publiques, en vue d'augmenter le taux d'intégration locale et de réduire la dépendance aux importations, a indiqué un communiqué conjoint des trois ministères.

A ce titre, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, le ministre de l'Industrie, Yahia Bachir, et le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, ont co-présidé une réunion de coordination au siège du ministère des Hydrocarbures, ayant regroupé des cadres et des représentants des trois secteurs, aux côtés des responsables de plusieurs entreprises nationales, à l'instar de Sonatrach, Sonelgaz, la société de fabrication de tubes en acier (Alfapipe) et l'entreprise de fabrication de pompes et de vannes (Poval), précise le communiqué.

Cette réunion a été consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coopération industrielle nationale et de développer les partenariats entre les différents acteurs économiques, dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", relatives à l'encouragement de l'intégration industrielle nationale et à la valorisation des capacités de production locales, ajoute la même source.

Elle a été, également, l'occasion de passer en revue l'état de la coopération entre les entreprises relevant des trois secteurs, notamment dans les domaines de la fabrication d'équipements et d'installations industrielles, de l'industrie des tubes, et des infrastructures énergétiques, en sus du développement de la sous-traitance nationale et de l'augmentation des taux d'intégration locale dans les projets industriels et énergétiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de cette réunion, de nouveaux projets de partenariat ont été examinés, visant à soutenir la production nationale destinée aux secteurs des hydrocarbures et de l'énergie, ainsi qu'à accompagner les entreprises nationales, afin de leur permettre de s'intégrer dans les chaînes de valeur industrielle et énergétique.

Les ministres ont souligné, à cette occasion, l'importance de renforcer la coordination permanente entre les trois secteurs et leurs entreprises, afin de construire un tissu industriel national "fort et compétitif", fondé sur la valorisation des ressources nationales et le recours aux compétences algériennes, tout en accélérant la réalisation des projets à caractère stratégique.

Par ailleurs, l'accent a été mis sur la poursuite du soutien à l'investissement productif, le développement des partenariats industriels nationaux et le renforcement de l'intégration entre Sonatrach, Sonelgaz, Alfapipe et Poval, en vue de contribuer à la réalisation de la souveraineté industrielle et énergétique, à la création de richesses et d'emplois, et au soutien du développement économique durable, conclut le communiqué.