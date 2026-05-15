Algérie: L'université de Tlemcen est devenue un modèle en entrepreneuriat

TLEMCEN — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a souligné, jeudi soir à Tlemcen, que l'Université Abou Bekr Belkaïd est devenue un modèle en matière d'entrepreneuriat.

Après avoir inauguré le guichet unique du Centre de l'étudiant au pôle universitaire de Mansourah, qui constitue le troisième guichet de ce type au niveau national après ceux d'Alger et de Constantine, et qui regroupe 16 organismes publics chargés d'étudier et de financer les projets des étudiants et des enseignants-chercheurs porteurs de projets, le ministre a déclaré à la presse que " l'Université de Tlemcen est devenue un modèle en entrepreneuriat et s'oriente vers l'accompagnement des étudiants, des entrepreneurs et des porteurs de projets afin de créer de la richesse et de la valeur ajoutée pour l'économie locale".

Il a indiqué que l'Université de Tlemcen compte plus de 67 étudiants ayant bénéficié d'un financement de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat pour la création de startups, ainsi que 120 brevets d'invention. Cela lui permet de se diriger vers " une université de quatrième génération, où le diplômé devient créateur d'emplois dans les domaines des technologies de précision, des services numériques, de la biotechnologie et d'autres spécialités en adéquation avec la vision de développement de l'Algérie victorieuse".

M. Baddari a également souligné que les sciences naturelles connaissent aujourd'hui une modernisation et que les diplômés des sciences médicales bénéficient désormais d'une formation de qualité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que les équipements disponibles à la faculté de médecine, notamment les tables numériques de dissection et autres équipements similaires, ont été fabriqués en Algérie.

Lors de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a inauguré une annexe de l'Ecole normale supérieure avant d'inspecter les projets de réalisation d'une clinique de chirurgie dentaire et d'une résidence universitaire de 500 lits au pôle universitaire de Chetouane.

Il s'est enquis du processus de numérisation de la bibliothèque de la faculté de médecine avant de visiter le centre de simulation médicale.

Au pôle universitaire de Mansourah, le ministre a également visité plusieurs projets réalisés par des étudiants de l'Université de Tlemcen et a supervisé la signature de deux conventions : la première entre deux startups spécialisées dans le commerce électronique et une entreprise privée, et la seconde entre l'incubateur d'entreprises de l'Université de Tlemcen et une société privée spécialisée dans le paiement électronique.