Algérie: Signature à N'Djamena d'un accord visant à accélérer les projets d'infrastructures et de la route transsaharienne

14 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Algérie et le Tchad ont signé, jeudi à N'Djamena, un accord prévoyant une série de facilitations relatives à la réalisation des projets de coopération dans les domaines des travaux publics et des infrastructures, dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays et de l'accélération de la concrétisation des accords signés en avril dernier, indique un communiqué du ministère.

L'accord a été signé par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et le ministre tchadien des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Amir Idriss Kourda, en marge d'une réunion de coordination tenue à N'Djamena (Tchad), au deuxième jour de la visite de travail effectuée par la délégation algérienne au Tchad.

Ont pris part à cette réunion le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, l'ambassadeur d'Algérie au Tchad, et les responsables du groupe Cosider et de la Société nationale des travaux publics (SNTP). Du côté tchadien, la ministre déléguée chargée des Infrastructures et plusieurs cadres supérieurs étaient également présents à cette réunion.

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Lors de cette rencontre, le ministre tchadien a assuré que la mise en oeuvre des accords bilatéraux connaît une "dynamique rapide", saluant les progrès enregistrés sur le terrain depuis la signature des accords, le 22 avril dernier à Alger, notamment à travers les visites techniques mutuelles et le lancement des études de réalisation du projet de la route transsaharienne à travers le territoire tchadien.

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