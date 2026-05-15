Algérie: Signature d'un accord pour la réalisation d'une centrale électrique de 40 mégawatts à N'Djamena

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, et le ministre tchadien de l'Eau et de l'Energie, Passalé Kanabé Marcelin, ont procédé, jeudi à Alger, à la signature d'un accord portant sur la réalisation d'une centrale de production d'électricité d'une capacité de 40 mégawatts à N'Djamena (Tchad), dans une démarche visant à renforcer la coopération entre les deux pays, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du soutien aux pays africains et de la promotion de la coopération Sud-Sud.

La signature de cet accord est intervenue au terme des entretiens entre M. Adjal et le ministre tchadien, en visite de travail en Algérie, lors desquels les deux parties ont examiné les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des énergies renouvelables, et les moyens de leur renforcement à travers le développement de projets concrets dans le cadre d'un partenariat englobant la production, le transport et la distribution de l'électricité, la fourniture d'équipements électriques et gaziers, ainsi que la formation.

A ce titre, M. Adjal a indiqué que l'étude technique relative à la réalisation de la centrale électrique avait été finalisée, après le déplacement, la semaine dernière, d'équipes techniques relevant du groupe Sonelgaz au Tchad, soulignant que les deux parties sont prêtes à passer à l'étape d'exportation des équipements, en prévision de la pose de la première pierre du projet.

Le ministre a également annoncé l'arrivée d'équipes techniques tchadiennes pour suivre une formation d'un mois au sein des écoles de Sonelgaz en Algérie. Ces équipes seront chargées, à terme, de l'exploitation de la centrale électrique dès son entrée en service, a-t-il dit, précisant que la coopération bilatérale s'étendra aussi à la réhabilitation du réseau électrique de la capitale tchadienne.

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De son côté, M. Marcellin a estimé que l'accord relatif à la réalisation de cette centrale électrique constitue "un jalon historique" dans le cadre de la coopération Sud-Sud et une étape importante dans le processus des relations algéro-tchadiennes.

Il a, en outre, précisé que les dirigeants des deux pays avaient jeté, lors de la visite officielle effectuée, en avril dernier, par le président tchadien, M. Mahamat Idriss Déby Itno, en Algérie, les bases d'une coopération solide entre les deux pays frères.

Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au président de la République pour son soutien au Tchad et son accompagnement dans le domaine de l'énergie, estimant que l'Algérie est devenue "une véritable référence" pour plusieurs pays africains, particulièrement en matière d'électricité, au regard de ses capacités de production.

Le ministre tchadien a indiqué que son pays aspire à tirer profit de l'expertise algérienne, ajoutant que 12 stagiaires tchadiens suivent actuellement une formation en Algérie dans le domaine de l'exploitation des centrales électriques, tandis que d'autres promotions bénéficieront de formations similaires.

Le président-directeur général (PDG) de la société "Sonelgaz international", Yazid Djellouli, a, quant à lui, déclaré à l'APS que la centrale électrique au Tchad sera "algérienne à cent pour cent" en termes de réalisation, d'équipements et de main-d'oeuvre, assurant que les autorités tchadiennes entameront prochainement les travaux d'aménagement du site destiné à accueillir l'infrastructure, parallèlement au transfert des équipements et au lancement des travaux.

L'objectif de la société consiste à se déployer davantage en Afrique, d'autant plus que depuis sa création en mars dernier, elle a reçu plusieurs demandes émanant de pays africains concernant des projets de travaux dans les domaines de l'énergie et des infrastructures connexes, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le directeur général de la Tchadienne d'électricité (TchadElec), Saleh Ben Haliki, a salué le projet de centrale électrique, étant l'un des premiers fruits des "nouvelles relations" entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine de l'énergie, relevant la volonté du Tchad de bénéficier de l'expertise algérienne, d'autant plus que l'Algérie est devenue, selon lui, "une véritable référence" en matière de couverture électrique.