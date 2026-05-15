Algérie: La délégation de la République du Niger poursuit sa visite des installations du groupe Sonatrach à Boumerdes

BOUMERDES — Le groupe d'experts et d'ingénieurs relevant du ministère nigérien du Pétrole a poursuivi, jeudi, pour le 3e jour consécutif, sa visite dans la wilaya de Boumerdes, où il s'est enquis des capacités techniques et des infrastructures du groupe Sonatrach, tout en échangeant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de travail en Algérie, débutée le 9 mai courant et qui devra se poursuivre jusqu'au 18 du même mois, suite de la signature d'un mémorandum d'entente visant à consolider les relations de coopération et l'échange d'expertises dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures entre l'Algérie et le Niger.

Le directeur général de l'Institut algérien du pétrole (IAP), Mohamed Khoudja, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l'institut, créé en 1965, a acquis une expérience pionnière en matière de formation et entend, à travers cette visite, relancer de nouveaux accords avec le Niger dans les domaines de la formation en gaz et en pétrole. Il a également souligné l'existence d'une forte volonté du côté nigérien d'aller de l'avant dans cette dynamique de coopération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'issue de la visite de la Société nationale de génie civil et de bâtiment, le directeur des études de cette entreprise, Ben Ouali Rabah, a affirmé que cette dernière est disposée à accompagner les sociétés nigériennes dans leurs projets d'infrastructures, ainsi que dans les domaines des hydrocarbures, du gaz et des grands ouvrages, à travers un échange d'expertises dans divers secteurs.

La délégation nigérienne a entamé sa visite dans la wilaya en s'informant sur les capacités de la Société nationale de génie civil et de bâtiment, filiale de Sonatrach. Elle a assisté à un exposé technique consacré à cette importante entreprise économique, à l'évolution de ses activités et à sa longue expérience dans la réalisation de grands projets d'infrastructures, notamment dans le secteur des hydrocarbures, ainsi qu'aux principaux projets réalisés.

La présentation a également porté sur ses capacités techniques et humaines dans le domaine du génie civil et de la réalisation d'ouvrages industriels et sectoriels.

La délégation a ensuite suivi un exposé détaillé sur les capacités de l'Institut algérien du pétrole (IAP), notamment en matière de formation dans les différents domaines liés au pétrole et au gaz.

Elle a également visité un centre de simulation et d'entrainement du système de contrôle des unités de production gazière et pétrolière, utilisant des technologies de pointe dans les domaines de la recherche et de l'exploration. La visite s'est achevée par une séance de travail avec les cadres de l'institut.