Gabon: Présentation officielle du Guide de l'Investissement Touristique du Gabon et du Guide Officiel de Voyage du Gabon

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, a procédé ce jour à Libreville à la présentation officielle du Guide de l'Investissement Touristique du Gabon et du Guide Officiel de Voyage du Gabon, en présence du Ministre d'État en charge de la Défense, Madame Brigitte Onkanowa, représentant le Vice-Président du Gouvernement empêché, des membres du Gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des acteurs publics et privés du secteur.

Cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement SEM Brice-Clotaire Oligui Nguema de faire du Gabon une destination touristique de référence en Afrique, tout en renforçant l'attractivité du pays auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

Véritables outils de promotion et d'orientation stratégique, ces deux guides mettent en lumière les importantes potentialités touristiques du Gabon, les opportunités d'investissements offertes par le secteur ainsi que la richesse du patrimoine naturel, culturel et artisanal national.

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Le Guide de l'Investissement Touristique présente les axes prioritaires de développement, les niches à fort potentiel et les perspectives ouvertes aux opérateurs économiques désireux d'accompagner la transformation du secteur. Le Guide Officiel de Voyage, quant à lui, valorise la diversité des paysages, les sites écotouristiques et les expériences authentiques qui font du Gabon une destination unique.

À travers cette démarche, le Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat réaffirme son engagement en faveur d'un tourisme durable, créateur de valeur, d'emplois et de croissance économique, au service du rayonnement du Gabon.