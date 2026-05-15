Gabon: Présentation officielle du Guide de l'Investissement Touristique du Gabon et du Guide Officiel de Voyage du Gabon

14 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTDA

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, a procédé ce jour à Libreville à la présentation officielle du Guide de l'Investissement Touristique du Gabon et du Guide Officiel de Voyage du Gabon, en présence du Ministre d'État en charge de la Défense, Madame Brigitte Onkanowa, représentant le Vice-Président du Gouvernement empêché, des membres du Gouvernement, du corps diplomatique ainsi que des acteurs publics et privés du secteur.

Cette initiative traduit la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement SEM Brice-Clotaire Oligui Nguema de faire du Gabon une destination touristique de référence en Afrique, tout en renforçant l'attractivité du pays auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

Véritables outils de promotion et d'orientation stratégique, ces deux guides mettent en lumière les importantes potentialités touristiques du Gabon, les opportunités d'investissements offertes par le secteur ainsi que la richesse du patrimoine naturel, culturel et artisanal national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Guide de l'Investissement Touristique présente les axes prioritaires de développement, les niches à fort potentiel et les perspectives ouvertes aux opérateurs économiques désireux d'accompagner la transformation du secteur. Le Guide Officiel de Voyage, quant à lui, valorise la diversité des paysages, les sites écotouristiques et les expériences authentiques qui font du Gabon une destination unique.

À travers cette démarche, le Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat réaffirme son engagement en faveur d'un tourisme durable, créateur de valeur, d'emplois et de croissance économique, au service du rayonnement du Gabon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.