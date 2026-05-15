Maroc: La Syrie affiche son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc lors d'une visite officielle à Rabat

Un nouveau signal diplomatique fort en faveur du Royaume du Maroc est venu, jeudi, de la République arabe syrienne. À l'occasion d'une visite officielle de travail à Rabat, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Asaad Hassan Al-Shaibani, a réaffirmé le plein respect de son pays pour l'intégrité territoriale du Maroc ainsi que pour la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l'issue des entretiens tenus avec les autorités marocaines, dans le cadre de cette première visite officielle au Maroc du chef de la diplomatie syrienne depuis sa prise de fonctions.

Dans ce document, la Syrie a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, considérée par Rabat comme une étape importante dans la dynamique politique visant à parvenir à une solution durable au différend régional autour du Sahara marocain. Damas a estimé que cette résolution constitue « un tournant » dans le processus de règlement politique porté sous l'égide des Nations unies.

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Cette évolution diplomatique intervient dans un contexte marqué par un élargissement du soutien international à la position marocaine sur la question de son Sahara, notamment à travers l'appui croissant à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme la seule solution réaliste et crédible pour clore définitivement ce dossier.

La visite de Asaad Hassan Al-Shaibani s'inscrit, par ailleurs, dans une volonté commune de Rabat et de Damas de relancer les relations bilatérales et d'ouvrir une nouvelle phase de coopération entre les deux pays frères, après plusieurs années de relations limitées.

À la tête d'une importante délégation, le chef de la diplomatie syrienne a multiplié les échanges avec les responsables marocains afin d'examiner les perspectives de coopération politique, économique et diplomatique entre les deux États.

Au-delà de sa portée bilatérale, cette visite revêt une dimension géopolitique notable dans un contexte régional en recomposition, marqué par un retour progressif de la Syrie sur la scène diplomatique arabe et par l'intensification des partenariats stratégiques du Maroc au Moyen-Orient et en Afrique.